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В Минске можно увидеть паспорт марсианина! Что ещё хранится в богатой коллекции музея МВД?

06 ноября 2024 12:55
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Минске можно увидеть паспорт марсианина! Что ещё хранится в богатой коллекции музея МВД?-2

В богатой коллекции музея также есть паспорт XIX века – поистине уникальный экспонат. В то время документ был не только удостоверением личности, но и содержал сведения о социальном статусе и даже роде занятий человека. Паспорта оформлялись в особом стиле, отражая эпоху. 

В Минске можно увидеть паспорт марсианина! Что ещё хранится в богатой коллекции музея МВД?-4

Виолетта Салодкая, директор музея МВД Республики Беларусь: 
Ну, а самое интересное, что касается паспортов – то, что очень понятно сейчас будет девочкам. До 1936 года в советском паспорте не было фотографии, а было описание внешности, в котором описывали цвет волос, цвет глаз. Представляете в наше время? Раз в месяц, цвет волос, цвет глаз – пришлось бы менять паспорт.

В Минске можно увидеть паспорт марсианина! Что ещё хранится в богатой коллекции музея МВД?-6

Лишь позже, с появлением фотографии, снимки начали использовать в документах. Паспортная служба в Советском Союзе прошла долгий путь трансформаций. В послевоенные годы началась всеобщая паспортизация населения, а в 1953 году ввели единый образец паспорта для всех советских граждан. Документ включал основные сведения о человеке: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, семейное положение и место прописки.

В Минске можно увидеть паспорт марсианина! Что ещё хранится в богатой коллекции музея МВД?-8

Виолетта Салодкая: 
И вот один из таких образцов паспорта есть у нас в экспозиции, но не простой, а изъятый. В 1971 году в городе Бресте сотрудниками милиции был задержан гражданин, и при внимательном изучении его документов выяснилось, что зовут этого человека Артур Оганесович Луна. А по национальности он не кто-нибудь, а марсианин. Паспорт, конечно, оказался фальшивым, но гражданин этот имел несколько паспортов и несколько фамилий. Он же Петросян и Шишкиян, неоднократно был судим и в Приморском крае, и в Казахстане, но очередную судимость получил уже здесь, на территории БССР, за подделку документов. 

Подробности в видео.

# МВД Беларуси # Виолетта Салодкая # Музей

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