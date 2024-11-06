В Минске можно увидеть паспорт марсианина! Что ещё хранится в богатой коллекции музея МВД?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В богатой коллекции музея также есть паспорт XIX века – поистине уникальный экспонат. В то время документ был не только удостоверением личности, но и содержал сведения о социальном статусе и даже роде занятий человека. Паспорта оформлялись в особом стиле, отражая эпоху.

Виолетта Салодкая, директор музея МВД Республики Беларусь:

Ну, а самое интересное, что касается паспортов – то, что очень понятно сейчас будет девочкам. До 1936 года в советском паспорте не было фотографии, а было описание внешности, в котором описывали цвет волос, цвет глаз. Представляете в наше время? Раз в месяц, цвет волос, цвет глаз – пришлось бы менять паспорт.

Лишь позже, с появлением фотографии, снимки начали использовать в документах. Паспортная служба в Советском Союзе прошла долгий путь трансформаций. В послевоенные годы началась всеобщая паспортизация населения, а в 1953 году ввели единый образец паспорта для всех советских граждан. Документ включал основные сведения о человеке: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, семейное положение и место прописки.