В Минске модернизируют детские и спортивные площадки. Вот как преображаются эти территории

Лоск и хозяйский подход – государственные сваи, на которых должно быть построено и безопасное детство. А в Год благоустройства особое внимание не только эстетике, но и функциональности детских площадок. Контроль за качеством и безопасностью игрового оборудования в столице и других городах на высшем уровне, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Ежегодно главным управлением спорта и туризма Мингарисполкома создается мониторинговая группа, которая объезжает абсолютно все площадки, которые находятся в Минске. По итогу объезда составляется акт, который направляется в администрации города для устранения каких-либо неполадок. Где-то нужно подкрасить, где-то отремонтировать и так далее.

На территории Минска более 360 спортивных площадок, а в период с 2020 по 2024 годы было введено в эксплуатацию 55 новых современных пространств. И этот год не стал исключением.

Олеся Мостова:

На 2025 год запланировано таких ремонтов на 79 спортивных площадках. Также модернизация планируется на 9 площадках, по одной площадке в каждом районе.