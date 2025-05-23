В Минске модернизируют детские и спортивные площадки. Вот как преображаются эти территории
Лоск и хозяйский подход – государственные сваи, на которых должно быть построено и безопасное детство. А в Год благоустройства особое внимание не только эстетике, но и функциональности детских площадок. Контроль за качеством и безопасностью игрового оборудования в столице и других городах на высшем уровне, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ежегодно главным управлением спорта и туризма Мингарисполкома создается мониторинговая группа, которая объезжает абсолютно все площадки, которые находятся в Минске. По итогу объезда составляется акт, который направляется в администрации города для устранения каких-либо неполадок. Где-то нужно подкрасить, где-то отремонтировать и так далее.
На территории Минска более 360 спортивных площадок, а в период с 2020 по 2024 годы было введено в эксплуатацию 55 новых современных пространств. И этот год не стал исключением.
Олеся Мостова:
На 2025 год запланировано таких ремонтов на 79 спортивных площадках. Также модернизация планируется на 9 площадках, по одной площадке в каждом районе.
Преображение этой площадки ждали всем двором. Район хоть и достаточно старый, но молодежи здесь хватает. Рядом аккурат расположилось общежитие одного из столичных заводов, где проживает порядка 70 юных белорусов.
Алла Кучук, заведующая общежитием № 1 Минского завода шестерен:
Очень отрадно и приятно, потому что в общежитии очень много детей. Для них сделали такую детскую площадку хорошую, спортивную. Очень много молодых людей. Утром выбегают, занимаются. Вечером приходят с работы и тоже занимаются.
Здесь полностью обновили старое спортивное и детское оборудование. Установили новые лавочки и урны, а также произвели благоустройство двора.
Подробности в видео.