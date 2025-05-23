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Кто такая доула и почему её присутствие на родах становится популярным?

23 мая 2025 15:47
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В последнее время в Беларуси довольно популярны роды с доулами, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Это помощница, которая заботится о роженице на протяжении всего процесса. Важно понимать, что доула – это не медицинский персонал: она не предоставляет медицинской поддержки, не делает никаких назначений и манипуляций, главное – не принимает решений! Можно сказать, что доула – это хорошо информированная приятельница с крепкими нервами.

Кто такая доула и почему её присутствие на родах становится популярным?-2

Виктория Бузюк, доула в родах, мама 2 детей:
Что доула может предложить женщине из помощи? Первое – это физическая помощь, когда что-то болит. Доула занимается информированием, дает достоверные источники, чтобы женщина приняла сама решение или посоветовалась с врачом лечащим. Второе – это психологическая помощь. Третье – бытовая помощь, это здорово работает в родах, когда нужно воды принести, поднять женщину, принести фитбол, компресс или позвать акушерку, что женщине плохо. В какой-то степени это служение женщине. 

Подробности в видео

# Беременность и роды

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