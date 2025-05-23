Кто такая доула и почему её присутствие на родах становится популярным?

В последнее время в Беларуси довольно популярны роды с доулами, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Это помощница, которая заботится о роженице на протяжении всего процесса. Важно понимать, что доула – это не медицинский персонал: она не предоставляет медицинской поддержки, не делает никаких назначений и манипуляций, главное – не принимает решений! Можно сказать, что доула – это хорошо информированная приятельница с крепкими нервами.