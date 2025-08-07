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Белорусский суперфуд – предприятия приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая

07 августа 2025 17:09
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В нынешнем сезоне аграрии рассчитывают собрать достойный урожай рапса – не менее миллиона тонн. Для нашей страны эта культура имеет стратегическое значение. В структуре валового сбора и переработки масличных ей принадлежит около 97 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый известный продукт – рапсовое масло. Предприятия Беларуси уже приступили к производству этого продукта из семян нового урожая. 

Алина Мычко узнавала, насколько загружены мощности. 

Белорусский суперфуд – предприятия приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая-2

Каждая капля рапсового масла – концентрат пользы и результат труда сотен специалистов. В Беларуси его производством занимаются 4 предприятия. В этом году планируется выпустить более 600 тысяч тонн продукта. 

Белорусский суперфуд – предприятия приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая-4

Александр Поляков, начальник производства ОАО «Минский маргариновый завод»:
На первых этапах происходит рафинация, отбелка и дезодорация, где удаляются сопутствующие вещества, масло принимает желтый цвет, удаляются вкус и запах. Это рафинированное и дезодорированное масло является основой для производства всей масложировой продукции, которая выпускается у нас.

Если раньше бутылки с рапсовым маслом скромно терялись среди оливкового и подсолнечного, сегодня оно постепенно выходит на первый план. Суперфуд используют в производстве популярных майонезов, соусов и даже детского питания. Ассортимент постоянно расширяется.

Белорусский суперфуд – предприятия приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая-6

Татьяна Куприянец, начальник отдела технического контроля ОАО «Минский маргариновый завод»:
Новинкой является рапсовое масло с ароматом прованских трав, где добавляются натуральные ароматы прованских трав. Придает очень интересный вкус готовым блюдам. Кроме этого, готовится к выпуску соус майонезный для веганов.

Далее смотрите в видео.

# Предприятия Беларуси

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