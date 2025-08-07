Белорусский суперфуд – предприятия приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая

В нынешнем сезоне аграрии рассчитывают собрать достойный урожай рапса – не менее миллиона тонн. Для нашей страны эта культура имеет стратегическое значение. В структуре валового сбора и переработки масличных ей принадлежит около 97 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый известный продукт – рапсовое масло. Предприятия Беларуси уже приступили к производству этого продукта из семян нового урожая.

Каждая капля рапсового масла – концентрат пользы и результат труда сотен специалистов. В Беларуси его производством занимаются 4 предприятия. В этом году планируется выпустить более 600 тысяч тонн продукта.

Александр Поляков, начальник производства ОАО «Минский маргариновый завод»:

На первых этапах происходит рафинация, отбелка и дезодорация, где удаляются сопутствующие вещества, масло принимает желтый цвет, удаляются вкус и запах. Это рафинированное и дезодорированное масло является основой для производства всей масложировой продукции, которая выпускается у нас.

Если раньше бутылки с рапсовым маслом скромно терялись среди оливкового и подсолнечного, сегодня оно постепенно выходит на первый план. Суперфуд используют в производстве популярных майонезов, соусов и даже детского питания. Ассортимент постоянно расширяется.