В Лоевском районе рекорд по отвозке зерна установила единственная в районе девушка – водитель грузовика

Вот один из примеров, когда наравне с мужчинами свой вклад в общий каравай страны вносят и женщины. 7 августа в Лоевском районе рекорд по отвозке зерна установила Виктория Позняк, единственная в районе девушка – водитель грузовика. Она преодолела планку в тысячу тонн нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый сезон на страде – и сразу достойный результат. К работе в полях она приучена с детства. Помогала отцу, который уже 25 лет трудится механизатором. Поэтому на период большого отпуска молодая учительница решила попробовать свои силы на уборочной и поддержать семью. Теперь автоледи принимает поздравления от местной власти и профсоюза.

Виктория Позняк, водитель сельхозпредприятия «Бывальки»:

Я понимаю, каждый день поле, все это одинаково, но на самом деле нравится. Во-первых, я сама от себя не ожидала, я хотела просто попробовать. А потом, когда я начала возить зерно, думаю, может быть, и тысяча получится. Сейчас попробую, может, и на вторую выйду.

Александр Гриньков, председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК:

Наши работники сельхозпредприятий, особенно те, которые сегодня задействованы непосредственно в уборочной кампании, чувствуют поддержку от нанимателей, от профсоюза непосредственно. Мы постоянно бываем в коллективах этих и видим, что они довольны и работают, всем обеспечены.

Всего в Гомельской области тысячный рубеж на жатве перешагнули 88 механизаторов и 95 водителей. В регионе убрано более 45 % площадей. Кроме того, аграрии активно готовят почву под посев озимого рапса. В этом году под культуру решили отвести почти 70 тысяч гектаров, и несколько районов уже приступили к севу.