Работают в режиме нон-стоп! Как сотрудники МЧС помогают хлеборобам в уборочную кампанию?

Этот сельскохозяйственный сезон выдался не из легких, отмечают аграрии. То дождь, то солнце. Но природный микс удается преодолеть благодаря профессионализму, соблюдению технологий, технике и дисциплине. Это слагаемые успеха уборочной кампании. То, что погода не благоволит аграриям, уже не оправдание, а стимул к ускорению темпов. Чтобы на столе каждого белоруса был свежий хлеб, мало убрать зерно с полей, урожай еще нужно сберечь.

Заботу о его сохранности взяли на себя сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти горячие во всех смыслах дни спасатели начеку и даже за штурвалом комбайна.