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Работают в режиме нон-стоп! Как сотрудники МЧС помогают хлеборобам в уборочную кампанию?

07 августа 2025 16:55
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Этот сельскохозяйственный сезон выдался не из легких, отмечают аграрии. То дождь, то солнце. Но природный микс удается преодолеть благодаря профессионализму, соблюдению технологий, технике и дисциплине. Это слагаемые успеха уборочной кампании. То, что погода не благоволит аграриям, уже не оправдание, а стимул к ускорению темпов. Чтобы на столе каждого белоруса был свежий хлеб, мало убрать зерно с полей, урожай еще нужно сберечь. 

Заботу о его сохранности взяли на себя сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти горячие во всех смыслах дни спасатели начеку и даже за штурвалом комбайна.

В том, что в полях кипит командная работа, убедились наши корреспонденты. 

Работают в режиме нон-стоп! Как сотрудники МЧС помогают хлеборобам в уборочную кампанию? -2

За штурвал комбайна на время пересели сотрудники МЧС. Ведомственные экипажи намолотили свыше 30 тысяч тонн урожая.

Работают в режиме нон-стоп! Как сотрудники МЧС помогают хлеборобам в уборочную кампанию? -4

Соблюдение и контроль за обеспечением пожарной безопасности на хлебных нивах – важная задача. Круглосуточные дежурства, инструктажи – и все это в режиме нон-стоп. Только с июня сотрудники МЧС совершили более 2 тысяч выездов для оказания помощи хлеборобам, провели 500 рейдов, обследовали около 8 тысяч объектов, задействованных в уборочной кампании. Все понимают, что жатва – пожароопасный период. Спасатели уже ликвидировали 16 возгораний на объектах уборки и хранения зерна. Удалось спасти более 200 тонн урожая и около 400 гектаров посевов.

Работают в режиме нон-стоп! Как сотрудники МЧС помогают хлеборобам в уборочную кампанию? -6

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси: 
Работники МЧС ежедневно совместно с заинтересованными осуществляют рейдовые мероприятия по контролю за обеспечением пожарной безопасности мест уборки, хранения и переработки зерна. Читайте здесь. 

Работают в режиме нон-стоп! Как сотрудники МЧС помогают хлеборобам в уборочную кампанию? -8

Каждый день белорусские аграрии преодолевают новые рубежи на хлебных нивах. На помощь приходит техника и дополнительные трудовые ресурсы. Собрать и сохранить урожай – значит обеспечить продовольственную безопасность.

Далее смотрите в видео. 

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания # МЧС Беларуси

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