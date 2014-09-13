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В Минске мать бросила на улице 1-месячную дочь под присмотром 6-летней, чтобы поиграть в казино

13 сентября 2014 14:50
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Новости Беларуси. 28-летняя жительница Борисова бросила двух малолетних детей во дворе одного из домов Центрального района Минска. Старшей девочке - 6 лет, младшей едва исполнился 1 месяц.

Мать в это время играла в казино. Как выяснилось, более 4 часов дети были предоставлены сами себе.

Сотрудники милиции отвезли их в детскую городскую инфекционную больницу. У старшей из сестер диагностировали воспаление миндалин.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, будет решаться вопрос о признании девочек нуждающимися в государственной защите в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь №18 от 24 ноября 2006 года «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Беспечную мать могут лишить родительских прав.

Если девочек признают нуждающимися в государственной защите, их у матери заберут. Для начала - на время. Сотрудники социальных служб проведут работу, направленную на нормализацию обстановки в семье. Если женщина откажется от пагубной привычки и антиобщественного поведения, дочерей ей вернут. Если нет - борисовчанку лишат родительских прав, девочек отправят в детский дом, откуда их сможет удочерить в установленном порядке другая семья.

Андрей Лазарчик, начальник ИДН Центрального РУВД:
Только в этом году благодаря помощи сотрудников милиции и других специалистов вернули своих детей 11 родителей. В то же время в суд было направлено 3 материала для решения вопроса о лишении родительских прав в отношении тех граждан, до которых, к сожалению, не смогли достучаться.

Что будет с этими детьми, покажет время. Но статистика в таких вопросах нестабильна.

К примеру, в 2011 году только в Партизанском районе Минска родительских прав были лишены 34 мамы и папы. И никто из них не смог впоследствии вернуть детей в семью.

Смотрите на видео: история семьи, из которой забрали в детский дом троих детей. 

# общество # Дети и родители # Татьяна Обозная # Андрей Лазарчик

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