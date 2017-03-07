Минобороны: с офицерами и солдатами запаса можно выполнять любые боевые задачи по защите нашей Родины

Новости Беларуси. Военная безопасность государства. В Беларуси завершилась комплексная проверка Вооруженных Сил. Более 30 воинских частей и подразделений задействовали во время учений. Привлекались военно-воздушные силы и войска ПВО.

Кроме того, около 3 тысяч военнообязанных было призвано из запаса. Основная задача проверки – повышение уровня боевой готовности и способность действовать слаженно в любых условиях. В министерстве обороны констатируют: все задачи выполнены успешно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Вчерашние военнослужащие запаса – офицеры, прапорщики, солдаты – достойно действовали. Мне очень приятно как отвечающему за боевую подготовку, что такие показаны практические результаты. Можно с уверенностью сказать, что с офицерами запаса, солдатами запаса можно выполнять любые боевые задачи по защите нашей Родины.

Особенностью проверки стала ее внезапность. Для участников создавалась динамичная обстановка, которая требовала неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, знаний вооружений и военной техники, а также умения оперативно ориентироваться в условиях ограниченности по времени и информации.