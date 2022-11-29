В Минске компания А1 провела первую конференцию о технологических трендах и решениях

5 лет назад провайдер открыл один из крупнейших в Беларуси дата-центров. Тогда компания еще больше расширила спектр своих компетенций, открыв для себя рынок IT-услуг. За эти годы ей удалось представить белорусскому бизнесу большое количество инновационных продуктов и надежную площадку для хранения данных. Не только о достижениях, но и об актуальных технологических трендах и решениях на протяжении всего дня говорили сегодня эксперты в сферах IT и информационной безопасности. Удалось обсудить тенденции, актуальные проблемы и практические кейсы в области сетевых технологий.