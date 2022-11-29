В Минске компания А1 провела первую конференцию о технологических трендах и решениях
Новости Беларуси. Информационная безопасность, сетевые технологии и инфраструктурные решения. 29 ноября в Минске прошла первая конференция об актуальных технологических трендах и решениях от A1, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
5 лет назад провайдер открыл один из крупнейших в Беларуси дата-центров. Тогда компания еще больше расширила спектр своих компетенций, открыв для себя рынок IT-услуг. За эти годы ей удалось представить белорусскому бизнесу большое количество инновационных продуктов и надежную площадку для хранения данных. Не только о достижениях, но и об актуальных технологических трендах и решениях на протяжении всего дня говорили сегодня эксперты в сферах IT и информационной безопасности. Удалось обсудить тенденции, актуальные проблемы и практические кейсы в области сетевых технологий.
Конференция собрала более 500 участников. Это топ-менеджеры и руководители департаментов в сферах IT и информационной безопасности, предприятий финансового сектора, ритейла и других компаний, которые заинтересованы в создании современной облачной инфраструктуры. В планах организаторов значительно увеличить количество участников в 2023 году и придать конференции статус ежегодной. Руководители компании А1 заверили, что новый форум займет достойное место среди событий в сфере IT в нашей стране.
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