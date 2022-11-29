«Прямая обязанность молодёжи». Горячая линия БРСМ – как волонтёры помогают одиноким людям в уборке снега?

Новости Беларуси. Молодежь Витебской области возобновила помощь в уборке снега пожилым и одиноким людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние дни регион – лидер по количеству осадков. А это более 30 сантиметров снежного покрова. Справиться с таким ноябрьским погодным сюрпризом многим не под силу. Потому в области открыты горячие линии, куда могут обратиться нуждающиеся в помощи жители. Волонтеры всегда готовы выехать.

Только 29 ноября за полдня на телефон горячей линии БРСМ поступило более 50 звонков о помощи в расчистке снега. Уточнение адреса и согласование времени – для визита волонтеров. Этой информации достаточно, чтобы молодежный десант выбыл на помощь.

Один из первых адресов у волонтеров из отряда «Луческие друзья» 16-й витебской школы – дом Галины Адамович. Пенсионерка живет одна, к тому же ей тяжело ходить. До ухода на заслуженный отдых женщина работала водителем в специализированной школе-интернате. Доставляла пациентов на медкомисии. Теперь в помощи нуждается сама.

Галина Адамович, жительница Витебска:

Это очень хорошо. Очень! Я не знаю, кто затеял эту помощь и как это все происходит, но молодцы. Молодцы! Даже соцработник моя приходила первый раз, когда они почистили, говорит: ой, Галина Ивановна, я у вас чуть-чуть почистила, а они вычистили весь двор!

Что делать ребятам, говорить не надо. Знают сами, не первый раз приходят по этому адресу. Сегодня убрали и снег с крыши хозпостройки. Хозяйка переживала, чтобы под тяжестью снега не повредился навес.