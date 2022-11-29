«Прямая обязанность молодёжи». Горячая линия БРСМ – как волонтёры помогают одиноким людям в уборке снега?
Новости Беларуси. Молодежь Витебской области возобновила помощь в уборке снега пожилым и одиноким людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние дни регион – лидер по количеству осадков. А это более 30 сантиметров снежного покрова. Справиться с таким ноябрьским погодным сюрпризом многим не под силу. Потому в области открыты горячие линии, куда могут обратиться нуждающиеся в помощи жители. Волонтеры всегда готовы выехать.
Тему продолжит наш корреспондент Виктор Пралич.
Октябрьский районный комитет. Добрый день. Да, оказываем помощь.
Только 29 ноября за полдня на телефон горячей линии БРСМ поступило более 50 звонков о помощи в расчистке снега. Уточнение адреса и согласование времени – для визита волонтеров. Этой информации достаточно, чтобы молодежный десант выбыл на помощь.
Один из первых адресов у волонтеров из отряда «Луческие друзья» 16-й витебской школы – дом Галины Адамович. Пенсионерка живет одна, к тому же ей тяжело ходить. До ухода на заслуженный отдых женщина работала водителем в специализированной школе-интернате. Доставляла пациентов на медкомисии. Теперь в помощи нуждается сама.
Галина Адамович, жительница Витебска:
Это очень хорошо. Очень! Я не знаю, кто затеял эту помощь и как это все происходит, но молодцы. Молодцы! Даже соцработник моя приходила первый раз, когда они почистили, говорит: ой, Галина Ивановна, я у вас чуть-чуть почистила, а они вычистили весь двор!
Что делать ребятам, говорить не надо. Знают сами, не первый раз приходят по этому адресу. Сегодня убрали и снег с крыши хозпостройки. Хозяйка переживала, чтобы под тяжестью снега не повредился навес.
Вячеслав Салодков, ученик Витебской средней школы № 16:
Помогать пожилым людям важно. Это, можно сказать, прямая обязанность молодежи. Помогаем по возможности, как только получается, сразу выдвигаемся.
Виктор Пралич, корреспондент:
Расчистить двор от снега не единственная забота пожилых людей, живущих в частном секторе. Но и здесь молодежь готова прийти на помощь: принесут дров, а если надо, то и сходят в магазин за продуктами.
Уборка снега на приусадебных участках, дворовых территориях многоэтажек, детских площадках, а еще знаковых местах. Это братская могила на окраине Витебска. Здесь покоится около 100 защитников города, погибших во время освободительной операции. Накануне памятных дат здесь проходят митинги. Сегодня эстафету добра по расчистке памятника от снега подхватили школьники 43-й школы Витебска.
Елизавета Кротова, второй секретарь Первомайского районного комитета БРСМ Витебска:
Волонтерские отряды очень увлечены этой деятельностью. На любую просьбу откликаются всегда.
Горячие линии по уборке снега работают во всех районах Витебской области. Молодежь работы не боится. Ребята всегда готовы выехать по новому адресу.
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