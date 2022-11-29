КГК, МАРТ и Минсельхозпрод продолжают мониторинги стабфондов. На чём попались первые нарушители?

Новости Беларуси. Готовь сани летом, а контроль хранения овощей проводи зимой. По всей стране идут мониторинги стабилизационных фондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году число организаций, занимающихся хранением урожая, увеличили на 30 %, чтобы весной на прилавках магазинов был широкий ассортимент отечественной плодоовощной продукции. Специалисты госконтроля, Федерации профсоюзов, Минсельхозпрода и МАРТа проводят рейдовые мероприятия. Выявлены и первые нарушения. В этом лично убедилась наш корреспондент Галина Буро.

Если травмированная капуста в стабилизационном фонде и отсутствие термометров – еще полбеды, то по картофелю в подвале специалисты сразу замечают – на стенах плесень и конденсат. Перезимует ли в таких условиях продукт, большой вопрос. Вентиляция сюда явно просится. На ящиках с овощами нет маркировки. Фермер утверждает: знает, где лежит каждый сорт. Контролеры парируют: на память надейся, а таблички лучше сделать. Рядом с хранилищами теплица – в ней тоже зимуют капуста и свекла. Практически на голой земле.

– И тут несколько слоев спанбонда, на пленке у вас осуществляется хранение капусты?

– Временное, скажем так. В то же время участники мониторинга отмечают: урожай у фермера отменный. Тот добавляет: в 2022 году получил лучшие капусту, свеклу и морковь за последние 10 лет.

Качество лука, я вижу, у вас соответствующее, высушен хорошо. Качество отличное у лука. 14 лет Геннадий Слизевич в Гродненском районе развивает фермерское хозяйство. Занимается всеми видами овощей, сотрудничает с торговыми сетями. А вот в закладке стабилизационного фонда страны новичок. Сам понимает: здесь есть куда расти.

Геннадий Слизевич, глава крестьянского фермерского хозяйства:

Нет возможности хранить большое количество овощей. Это, скажем, с перспективой на будущее. Такие мониторинги по стабфондам с участием Комитета госконтроля, профсоюзов и Минсельхозпрода ведутся во всех областях страны. В центре внимания: условия хранения, температурный режим и правильная закладка товара.

Наталья Богдан, ревизор отдела потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гродненской области:

Фермерским хозяйствам и организациям, входящих в состав хранителей, будут высланы рекомендации по устранению выявленных нарушений. Возможно, с повторным мониторингом этих хозяйств.

В 2022 году только в Гродненской области количество стабфондов увеличили в 3,5 раза. Ведь раньше Федерация профсоюзов замечала нехватку на рынке отечественной плодоовощной продукции. Порой к весне в магазинах оставались лишь импортные капуста, свекла и лук, а цена на них заметно выше. А ведь в Беларуси такой продукции выращивают значительно больше, чем необходимо на внутреннем рынке. То есть работа по закладке стабилизационных фондов нуждалась в усовершенствовании.

Галина Буро, корреспондент:

В прошлом месяце правительством принято постановление № 658 «О стабилизационных фондах товаров». Теперь в нем четко определены организации, ответственные за хранение овощей в межсезонный период, объемы продукции и графики ее поставки на прилавки магазинов. По новым правилам каждая из сторон берет на себя обязательства: хранители обеспечивают необходимый объем и условия хранения овощей, а торговля гарантируют, что заберет продукцию в соответствии с графиком и по установленной цене.

Надежда Степуро, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов:

Очень важно, чтобы стороны, участвующие в этом процессе, имели ответственность. И ответственно подходили к своим гарантиям и обязанностям, которые сами на себя взяли, которые за ними закреплены. И, наверное, только в этом случае, выполняя эти обязанности, мы можем с вами гарантировать, что наши потребители могут иметь наши настоящие белорусские овощи до конца нового урожая.