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В Минской области продолжается шествие патриотического проекта «Эстафета мира и воинской славы»

23 мая 2024 18:47
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В Минской области продолжается шествие патриотического проекта «Эстафета мира и воинской славы». Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этот раз эстафету памяти принял Молодечно.

В Минской области продолжается шествие патриотического проекта «Эстафета мира и воинской славы»-1

Митинг прошел у мемориала «Братская могила». Это знаковое место – именно здесь перезахоронены останки воинов и партизан, погибших в боях за освобождение города. Участники акции, молодежь, общественные деятели, активисты, возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Традиционно состоялась и символическая передача вымпела. Молодечно получил почетный знак от Воложинского района.

В Минской области продолжается шествие патриотического проекта «Эстафета мира и воинской славы»-4

Валерия Рудницкая, ученица средней школы № 14:
Как учащаяся военно-патриотического класса я хочу, чтобы у нас была спокойная страна со стабильным будущим. Мы стараемся сохранить мир и чтить историю нашей Родины. Наш класс активно принимает участие в различных мероприятиях и акциях, связанных с победой и с 80-летием освобождения Беларуси.

В Минской области продолжается шествие патриотического проекта «Эстафета мира и воинской славы»-7

Татьяна Гурьева, председатель Минской областной организации «Белая Русь»:
Мы приходим на памятные места, чтобы отдать дань памяти воинам-освободителям за то, что мы живем под мирным небом, за то, что наши дети сегодня не знают взрывов войны. Естественно, все мероприятия наши направлены только на мир, созидание, во благо нашей любимой страны.

В Минской области продолжается шествие патриотического проекта «Эстафета мира и воинской славы»-10

Напомним, проект стартовал в Солигорске за 80 дней до знаковой даты – освобождения Беларуси от немецких оккупантов. Финал акции состоится 3 июля на Кургане Славы. Это будет конечная точка маршрута участников эстафеты.

# Великая Отечественная война # общество

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