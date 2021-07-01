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В Минске идёт подготовка к празднованию Дня Независимости

01 июля 2021 06:55
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси. В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества организуют во всех районах столицы на любой возраст и вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске идёт подготовка к празднованию Дня Независимости -1

В городе расположатся многочисленные экспозиции военной техники. Праздничное настроение будут сопровождать выступления артистов. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой». К слову, здесь же у обелиска состоится выступление знаменитого коллектива «Хор Турецкого», а также звезд белорусской и российской эстрады.

В Минске идёт подготовка к празднованию Дня Независимости -4

Точки выездной торговли и развлечений с полудня до полуночи охватят каждый район. А завершит праздник традиционный салют. Наиболее заметным он будет в парках им. Уго Чавеса, им. М. Павлова, Победы, у водохранилища Дрозды, а также возле «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки.

# День Независимости # общество # Фотофакт

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