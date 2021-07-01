В Минске идёт подготовка к празднованию Дня Независимости

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси. В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества организуют во всех районах столицы на любой возраст и вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе расположатся многочисленные экспозиции военной техники. Праздничное настроение будут сопровождать выступления артистов. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой». К слову, здесь же у обелиска состоится выступление знаменитого коллектива «Хор Турецкого», а также звезд белорусской и российской эстрады.