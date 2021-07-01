Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи

Новости Беларуси. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты именно этого диапазона входят в состав практически всех видов подразделений наших Вооруженных Сил. И хотя некоторые из них принимают участие в боевых действиях не напрямую, без них исход войны может быть заранее предопределен. Такова роль в армии связистов.

И накануне бригада из Барановичей хоть и поменяла место прописки, но по-прежнему на связи. Теперь управление соединением будет дислоцироваться в Колодищах. Здесь уже подготовлена соответствующая инфраструктура. А солдатам остается осваивать технику, без которой управлять войсками практически невозможно.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:

Мы создали в Вооруженных Силах транспортную сеть передачи данных. Это потребовало в некоторых вопросах организации управления данной системой. В связи с этим часть подразделений бригады связи территориальной перемещена в новый пункт постоянной дислокации, поделены зоны ответственности. И без перерыва рабочей системы управления продолжается ее функционирование в зонах ответственности. Сегодня утром в соответствие с боевым распоряжением Генерального штаба Вооруженных Сил бригада успешно совершила марш и прибыла в пункт постоянной дислокации.