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Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи

01 июля 2021 06:45
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Новости Беларуси. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи-1

Специалисты именно этого диапазона входят в состав практически всех видов подразделений наших Вооруженных Сил. И хотя некоторые из них принимают участие в боевых действиях не напрямую, без них исход войны может быть заранее предопределен. Такова роль в армии связистов.

Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи-4

И накануне бригада из Барановичей хоть и поменяла место прописки, но по-прежнему на связи. Теперь управление соединением будет дислоцироваться в Колодищах. Здесь уже подготовлена соответствующая инфраструктура. А солдатам остается осваивать технику, без которой управлять войсками практически невозможно.

Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи-7

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:
Мы создали в Вооруженных Силах транспортную сеть передачи данных. Это потребовало в некоторых вопросах организации управления данной системой. В связи с этим часть подразделений бригады связи территориальной перемещена в новый пункт постоянной дислокации, поделены зоны ответственности. И без перерыва рабочей системы управления продолжается ее функционирование в зонах ответственности. Сегодня утром в соответствие с боевым распоряжением Генерального штаба Вооруженных Сил бригада успешно совершила марш и прибыла в пункт постоянной дислокации.

Создана транспортная сеть передачи данных. В белорусской армии завершилась модернизация цифровой связи-10

У современного вооружения немало преимуществ перед устаревшей советской техникой. Сегодня связь надежно защищена от прослушивания и помех, что немаловажно для военных. Расслабляться некогда – впереди «Запад – 2021». Это совместные учения наших и российских войск. Маневры пройдут осенью.

# Армия Беларуси # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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