Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»

«Уроженец деревни Камка под Щорсом Солошенко Александр Кириллович родился 10 июля 1926 года. На фронт был призван в 1943 году. Служил в артиллерийских войсках. Вместе с другими защитниками дошел до Германии. После окончания войны до 1950 года оставался на службе в Германии, пока на смену не подросло молодое поколение. Только после этого он был демобилизован. Всего один раз за эти годы службы ему удалось на несколько дней попасть домой. О войне он рассказывал очень немного. Это были совсем невесёлые истории о смертях своих товарищей, которые он видел вокруг себя, о бомбежках. Но сам остался цел и невредим по милости Божьей. Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.