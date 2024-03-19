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Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»

19 марта 2024 06:51
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Наш читатель Сергей Каминский прислал письмо с рассказом о своем дедушке Солошенко Александре Кирилловиче. 

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»-1

«Уроженец деревни Камка под Щорсом Солошенко Александр Кириллович родился 10 июля 1926 года. На фронт был призван в 1943 году. Служил в артиллерийских войсках. Вместе с другими защитниками дошел до Германии. После окончания войны до 1950 года оставался на службе в Германии, пока на смену не подросло молодое поколение. Только после этого он был демобилизован. Всего один раз за эти годы службы ему удалось на несколько дней попасть домой. О войне он рассказывал очень немного. Это были совсем невесёлые истории о смертях своих товарищей, которые он видел вокруг себя, о бомбежках. Но сам остался цел и невредим по милости Божьей. Награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. 

Видел смерти товарищей, дошёл до Германии и не любил говорить о войне. «Незабытые истории»-3

После войны много трудился. Последние годы работал кузнецом в автоколонне в Гомеле. Кроме фронтовых наград был награждён медалью «Ветеран труда». Не имея своих детей, он с женой помогал растить и воспитывать детей многодетной сестры его жены и их внуков. Сердце Солошенко Александра Кирилловича остановилось в 2006 году на 81-м году жизни».

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война

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