В Минске и Минской области стартовали праздничные торжества по случаю Дня Независимости

Новости Беларуси. На Минщине стартовали праздничные торжества по случаю Дня Независимости страны и 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Официальные мероприятия прошли на Кургане Славы. Именно здесь в 1944 году в окружение попала группировка гитлеровских войск. Это событие стало знаковым в истории Беларуси и получило название «Минский котел».

По случаю юбилея освобождения здесь прошел праздничный митинг. Венки и цветы к подножию монумента возложили руководство области, ветераны, молодежь и представители общественных организаций. Память погибших почтили минутой молчания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.