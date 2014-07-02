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В Минске и Минской области стартовали праздничные торжества по случаю Дня Независимости

02 июля 2014 14:51
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Новости Беларуси. На Минщине стартовали праздничные торжества по случаю Дня Независимости страны и 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Официальные мероприятия прошли на Кургане Славы. Именно здесь в 1944 году в окружение попала группировка гитлеровских войск. Это событие стало знаковым в истории Беларуси и получило название «Минский котел».

По случаю юбилея освобождения здесь прошел праздничный митинг. Венки и цветы к подножию монумента возложили руководство области, ветераны, молодежь и представители общественных организаций. Память погибших почтили минутой молчания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

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