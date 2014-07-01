Парад 3 июля в Минске 2014. Начало в 21.00. Чем удивит парад в этом году?

Новости Беларуси. Подготовка к празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков близится к своему финалу. Парад к юбилею будет необычным. Собственно, это без журналистов могли оценить минчане и гости столицы. Вечерние и ночные репетиции на неделе собирали много зевак. Посмотреть действительно было на что. В 2014 году как никогда много сюрпризов: от целой линейки ретро-танков до современных зенитно-ракетных комплексов, самолетов и вертолетов.

Впервые по столичному проспекту Машерова зашагает колонна «партизан». В образ народного защитника вживается и Сергей. Сапоги отыскал у бабушки на чердаке, а с остальным помогли в костюмерной «Беларусьфильма».

Механизированная колонна как всегда удивит легендарной техникой. Т-38 на параде впервые. Советский плавающий танк привезли из частного подмосковного музея. Машине практически 80 лет и она до сих пор на ходу. Такие принимали участие в советско-финской войне и в первые дни Великой Отечественной. Роль у Т-38 одна из главных. Колонну раритет будет возглавлять.

Илона Волынец, СТВ:

Сразу после Т-38 зрители увидят эту машину. Т-60 тоже участвовал в боях в начале Великой Отечественной. Таких танков до настоящего момента сохранилось всего лишь 6 танков. Машина легкая, быстрая, маневренная. За это немцы и прозвали Т-60 "неистребимой саранчой".

От машин 30-х годов прошлого века до новейших образцов вооружения: танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, гаубицы, системы реактивного залпового огня. Колонна милитари — на 1,5 километра, всего порядка 150 единиц техники.

Федор Гайченя, заместитель начальника по вооружению Военной академии Республики Беларусь:

Личный состав настроен очень хорошо, техника подготовлена. Это большой праздник. В этот день Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, и народ почувствовал свободу жизни.

Денис Казаков, механик-водитель 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады (Брест):

Волнительно, гордо выступать на параде, я всегда мечтал попасть на парад, и это свершилось. В параде участвуют только те, кто этого достоин. Это нужно, чтобы показать мощь нашей армии, чтобы люди знали, что есть, кто их защитит.

В параде примет участие и российская техника. К примеру, ракетные комплексы «Искандер». У них есть парадный опыт. Санкт-Петербурга и Москвы. Машины стреляют на 500 километров. Таких в Беларусь привезли восемь.

В братском строю не только на земле, но и в небе. Участие российских ВВС станет одной из особенностей нынешнего парада. В воздух поднимется знаменитый «Аллигатор» Ка-52 и истребитель-бомбардировщик Су-34. Кстати, в этом году весь праздник начнется именно с воздушной феерии.

Овациями приветствует публика роту почетного караула. Виртуозы в погонах как всегда готовы удивлять новыми приемами.

Илона Волынец, СТВ:

Еще один сюрприз от организаторов. Вместо привычного молодежно-спортивного шествия, будет организовано театрализованное представление, в котором будет задействовано более 2,5 тыс чел. Количество участников большое, поэтому сейчас важно отработать синхронность движений.

От освобождения до независимости. Зрители увидят этапы становления синеокой. Режиссеры обещают незабываемое шоу с участием гимнастов, акробатов, танцоров, джамперов и актеров.

Зинаида Витошкина, спортивный режиссер театрализованно-художественного шествия:

Люди стараются, люди понимают, что это очень грандиозное событие, это 70-летие. Я надеюсь, что все они смогут показать себя как можно лучше.

Для будущих культурологов Наташи и Нади участие в театрализованном шествии – опыт необычный. Ведь самые важные страницы истории родной страны оживут в реальности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Надежда Клепча, участница театрализованно-художественного шествия:

У меня прабабушка была в концлагере, потом в Германии. Меня это затронуло. Она жива до сих пор, она в Беларуси, я очень рада. Ей

Илона Волынец, СТВ:

День Независимости — это, конечно же, еще и народные гуляния во всех уголках страны. Только в Минске запланировано около полусотни культурно-массовых мероприятий. Главная площадка развернется у Дворца Спорта. А завершающим аккордом главного праздника страны станет красочный салют у стелы Минск-город герой.

У суворовца нет права на ошибку – настраивает себя Вадим. Тем более, когда ты – номер один да еще в первой шеренге.

Вадим Асон, учащийся Минского суворовского военного училища:

Моя мама, брат будут смотреть меня по телевизору, будут гордиться мной, что я участвую здесь. Я хочу показать себя с лучшей стороны, чтобы они гордились мной.

Форма одежды – как на параде. Тысячи военных в едином ритме. Курсанты, офицеры, бойцы МЧС звонко чеканят шаг перед изумленной публикой. Не без любопытства интересуемся, в чем же секрет такой военной идиллии.

Роман Косарь, военнослужащий 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады (Брест):

Сложно тем, что шеренга длинная и нужно держать равнение, что бы она не виляла, чтобы сама коробка была ровной. Каждый на ушко, смотрит, кто куда высовывается и подсказывает товарищам.

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В предвкушении праздничного серпантина и Варвара Михайловна. В этот важный день она обязательно выйдет на балкон, улыбнется и тихонько напоет.

Варвара Соломаха:

Широким проспектом шагаю, и сердце от счастья поет. Я песню тебе посвящаю, мой город-герой.

Такие страшные картины ей суждено было увидеть еще 6-летней девочкой. Варвара Михайловна еле сдерживает слезы. Настолько больно вспоминать. Просто война дотла сожгла ее счастливое детство.

Варвара Соломаха:

Мы на земле лежали и слышали стон, крики. Через 10 км земля передавала стоны людей. Большой амбар, конюшня, туда согнали всех людей (там, может, 500-600 человек), и их живьем расстреливали

Женщина широко раскрывает окно и каждый раз удивляется: а ведь Минск в прямом смысле восстал из руин и пепла. Она и сама бегала на воскресники, благоустраивала дворы, сажала в парках каштаны. А теперь прямо под ее окном вновь маршируют солдаты и гудят танки, и какое счастье, что в мирных целях.

Варвара Соломаха:

На параде я радуюсь за наших мужчин, за нашу молодежь. Они такие красивые. Другой раз я им помашу, а они мне, солдатика, когда идет тренировка парада. Вот вчера один стоял, улыбается. Нельзя ему, наверное, руку поднять. Мне так приятно было. Бог бережет нашу Республику.