3 июля 2014 года в Минске. Афиша мероприятий - самый полный список!

ПЛАН

праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий,

посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

(Дню Республики)

№

п/п Наименование

мероприятий Время

проведения Место

проведения Ответственные Основные праздничные мероприятия: 6. Парад войск и театрализованное шествие «Беларусь – от освобождения к независимости» с прохождением техники гражданского назначения 03.07.2014

21.00-22.20 пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск – город-герой» Комитеты, управления, отделы горисполкома,

администрации районов г. Минска 7. Гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Дорогами освободителей»





Республиканская патриотическая акция «Споем гимн вместе»



Праздничный салют 03.07.2014

22.40-01.20





22.25





22.30 пр. Машерова – пр. Победителей (зеленая зона)



пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск – город-герой» Комитеты, управления, отделы горисполкома,

администрации районов г. Минска 9. Концертная программа «Квітней Беларусь!» 03.07.2014

12.00-02.00 площадка у Дворца спорта Комитеты, управления, отделы горисполкома 16. Соревнования на Кубок г.Минска по силовому экстриму, посвященные Дню Республики в рамках физкультурно-спортивного праздника 03.07.2014 площадка у фонтана (амфитеатр) возле КС РУП «Дворец спорта»

(пр. Победителей, 4) Управления спорта и туризма

ОО «Федерация силового экстрима и безэкипировочного пауэрлифтинга» 17. Тематические показы документальных и художественных фильмов 03.07.2014 кинотеатры г.Минска УП «Киновидеопрокат» 18. Акция «Я помню! Я горжусь!» 01.07.2014-02.07.2014

03.07.2014 Дворец Республики,

Белорусский государственный Музей Великой Отечественной войны

Площадь Бангалор

Сквер им. Павлова

Районы г. Минска Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» 20. Акция «Поезд памяти и славы» 02.-03.07.2014 По отдельному плану Комитеты, управления, отделы горисполкома 21. Виртуальная выставка «Героический портрет в творчестве Заира Азгура». из коллекции «Архив З.И.Азгура» в рамках проекта «Заир Азгур. Хроника военных лет». 02.07.2014-11.07.2014 ГУ «Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура»

(ул. З.Азгура, 8) Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи,

ГУ «Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура» Мероприятия в районах города: Заводской район 4. Культурно-спортивный праздник «Мы – вместе!» 03.07.2014

13.00 Парк им. 900-летия г.Минска 5. Праздничный концерт художественной самодеятельности «Не стареют душой ветераны!» 03.07.2014

13.00 ТКУП «Универмаг Беларусь»,

ул. Жилуновича, 4 6. Праздничная программа «Цвети, мой край, под небом журавлиным» 03.07.2014

12.00 ГКПУ «Минский зоопарк»,

ул. Ташкентская, 40 7. Районный праздник «Беларусь – моя гордость и слава!» 03.07.2014

12.00 Парк культуры и отдыха 50-летия Великого Октября

(ул. Долгобродская, 44) Ленинский район 1. Торжественный митинг в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Открытие памятного камня «О размещении Белорусского штаба партизанского движения» 03.07.2014 Лошицкий усадебно-парковый комплекс

(проезд Чижевских, 10) 3. Районный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь 03.07.2014

12.00-18.00 Лошицкий усадебно-парковый комплекс

(проезд Чижевских, 10) 5. Праздник двора, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь 03.07.2014

по отдельному плану Ул. Я.Лучины,40 Московский район 3. Районный праздник, посвященный 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков «Тебе, Беларусь, посвящаем» 03.07.2014

10.00-21.00 Парк имени М.Павлова 4. Праздник двора 03.07.2014-04.07.2014

13.00-15.00 Ул. К.Либкнехта, 82

Ул. Я.Чечота, 20

Ул. Есенина, 13

Пр. Любимова, 31 Октябрьский район 3. Театрализовано-художественный праздник «Ты ў сэрцы маім Беларусь!» 03.07.2014

13.00-19.00 Площадь Культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Партизанский район 1. Районный праздник «Союз поколений» 03.07.2014

13.00-19.00 Лыже-роллерная трасса

(ул. Столетова, 1) 2. Фестиваль народной музыки и песни «Беларусь – родник вдохновения» 03.07.2014

13.00-20.00 Центральный детский парк им. Горького

(ул. Фрунзе, 2) 3. Праздник двора 03.07.2014

13.00-16.00 Ул. Первомайская, 24

Ул. Грицевца, 9 Первомайский район 2. Акция «Память»: организация возложения венков и цветов к памятникам, братским могилам и мемориальным доскам 01.07.2014-03.07.2014 Братские могилы, мемориальные доски и захоронения 4. Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь» 03.07.2014

13.00

04.07.2014 Центральный Ботанический сад

(ул. Сурганова, 2В) 5. Районный праздник «Квітней, родная Беларусь!» 03.07.2014-04.07.2014

13.00-20.00 Парк им. Челюскинцев

(пр. Независимости, 84) 6. Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!» 03.07.2014

11.00

04.07.2014

05.07.2014 Детская железная дорога

(пр. Независимости, 86) Советский район 4. Районная культурно-развлекательная программа «Желаю тебе, Земля моя!» 03.07.2014

12.00-18.00 Парк Дружбы народов

(пл. Бангалор) 5. Праздничная программа «Беларусь – жыцця майго крыніца» 03.07.2014

12.00-15.00 Площадь ТКУП «Минский Комаровский рынок»

(ул. Хоружей, 8) Фрунзенский район 2. Ярмарки-продажи продовольственных товаров и продукции собственного производства с дегустацией и тематическими концертными программами 03.07.2014

12.00-18.00 Площадка возле универсама «Сухаревский»

(ул. Лобанка,107),

ТЦ «Виталюр»

(ул. Жилуновича, 7),

ТЦ «ГИППО»

(ул. Горецкого, 2),

ТЦ «Бонус»

(ул. Голубка, 2),

ТЦ «Максимус»

(ул. Лобанка, 94),

ТЦ «Праздник»

(ул. Сухаревская, 16) 3. Детский праздник «Бульвар искусств» (выставка изделий декоративно-прикладного искусства учащихся и преподавателей учреждений дополнительного образования, средних школ, мастеров народного творчества, пленер юных художников, интерактивные площадки) 03.07.2014

12.00-16.00 Сквер по ул. Д.Сердича 4. Районный праздник «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам!» 03.07.2014

12.00-18.00 Парк им. «60-летия Октября»

(ул. Матусевича, 20) 5. Районный праздник «Победа в сердце каждого живет» спортивная площадка 03.07.2014

12.00-16.00 Сквер по ул. Д.Сердича 7. Открытие аллеи славы героев Советского Союза Тацинского танкового корпуса 03.07.2014 ГУО «Средняя школа № 157 г.Минска» Центральный район 1. Районный праздник «Беларусь, моя милая!» 03.07.2014

13.00-19.00 Парк Победы

(пр. Победителей)

3-4 июля. Музыкальный фестиваль "МОСТ". Аэродром "Боровая" (Минск)

Первый open-air фестиваль "МОСТ" прошел летом 2013 года на аэродроме "Боровая" и вызвал рекордный интерес - его посетили несколько десятков тысяч зрителей. Успех решили закрепить. В 2014 году фестиваль пройдет в нерабочие дни. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, 4 июля также будет выходной (рабочий день переносится на 12 июля).



Оба фестивальных дня начнутся в 15.00 и закончатся в 23.00. Среди хедлайнеров феста Kasabian, John Newman, Guano Apes, Skillet, Ленинград. Выступления пройдут на двух сценах. На главной фестивальной сцене 3 июля выступит популярная британская инди-рок группа Kasabian. Это первая крупная инди-рок группа, которая посетит с концертом Беларусь. Их сингл "Fire" является гимном английской премьер-лиги. Также на фестивале выступит британский певец John Newman, чей трек "Love Me Again" сейчас лидирует во всех музыкальных хит-парадах Европы. На второй сцене свои лучшие хиты исполнят немецкие рокеры Guano Apes, чья песня "Big in Japan" была выбрана официальной темой японского Гран-при "Формулы 1" в 2009 году, трек "Lords Of The Boards" является неофициальным гимном всех сноубордистов. Одним из хедлайнеров станет американская рок-группа Skillet. Закроет фестивальную программу российская группа Ленинград во главе с Сергеем Шнуровым.



Расписание выступлений:



3 июля: Kasabian (Великобритания), Guano Apes (Германия), John Newman (Великобритания), Stigmata (Россия), On The Go (Россия), Akute (Беларусь), Дай дарогу (Беларусь);

4 июля: Ленинград (Россия), Skillet (США), Louna (Россия), Валентин Стрыкало (Украина), Леприконсы (Беларусь).



На территории фестиваля будут работать кафе, палаточный городок, зоны развлечений, парковка, зона для курения и многое другое.



Стоимость билетов: фанзона - 650 000 бел. руб. (один день) и 1 000 000 бел. руб. (два дня), танцпол - 500 000 бел. руб. (один день) и 800 000 бел. руб. (два дня), кемпинг - 360 000 бел. руб. (для 4 человек). Для студентов специальные цены: 375 000 (один день, танцпол), 600 000 (два дня, танцпол).





3 июля. Godskitchen. Night Party at MOST Festival. Аэродром "Боровая" (Минск)



По окончании первого дня фестиваля "МОСТ" начнется ночная программа Godskitchen Nignt Party, которая организована взамен Global Gathering. Итак, 3 июля с 23.00 и до утра будет проходить праздник электронной музыки.



Godskitchen – это один из самых популярных фестивалей танцевальной музыки в мире с поражающим воображение визуальным шоу. Сцена Godskitchen присутствует на крупнейших электронных фестивалях. Line up фестиваля: Paul Thomas (постоянный резидент фестиваля Global Gathering), DJ и продюсер DANNIC, Andrew Rayel (которого называют "новый Armin Van Buuren"), DJ Gleb Glebov.



Для тех, кто купил или собирается купить билет на фестиваль МОСТ, компания Global Gathering Group предоставила возможность посетить Godskitchen Night Party БЕСПЛАТНО. Данная возможность распространяется на билеты первого фестивального дня (3 июля) и билеты на два фестивальных дня (3-4 июля). Для любителей исключительно электронной музыки стоимость входного билета на танцпол – 150 000 бел. руб., фанзона (VIP) – 200 000 бел. руб.