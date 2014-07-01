3 июля 2014 года в Минске. Афиша мероприятий - самый полный список!

ПЛАН
праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий,
посвященных Дню Независимости Республики Беларусь
(Дню Республики)
|
№
|
Наименование
|
Время
|
Место
|
Ответственные
|
Основные праздничные мероприятия:
|
6.
|
Парад войск и театрализованное шествие «Беларусь – от освобождения к независимости» с прохождением техники гражданского назначения
|
03.07.2014
|
пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск – город-герой»
|
Комитеты, управления, отделы горисполкома,
|
7.
|
Гала-концерт республиканской общественно-культурной акции «Дорогами освободителей»
|
03.07.2014
|
пр. Машерова – пр. Победителей (зеленая зона)
|
Комитеты, управления, отделы горисполкома,
|
9.
|
Концертная программа «Квітней Беларусь!»
|
03.07.2014
|
площадка у Дворца спорта
|
Комитеты, управления, отделы горисполкома
|
16.
|
Соревнования на Кубок г.Минска по силовому экстриму, посвященные Дню Республики в рамках физкультурно-спортивного праздника
|
03.07.2014
|
площадка у фонтана (амфитеатр) возле КС РУП «Дворец спорта»
|
Управления спорта и туризма
|
17.
|
Тематические показы документальных и художественных фильмов
|
03.07.2014
|
кинотеатры г.Минска
|
УП «Киновидеопрокат»
|
18.
|
Акция «Я помню! Я горжусь!»
|
01.07.2014-02.07.2014
|
Дворец Республики,
|
Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»
|
20.
|
Акция «Поезд памяти и славы»
|
02.-03.07.2014
|
По отдельному плану
|
Комитеты, управления, отделы горисполкома
|
21.
|
Виртуальная выставка «Героический портрет в творчестве Заира Азгура». из коллекции «Архив З.И.Азгура» в рамках проекта «Заир Азгур. Хроника военных лет».
|
02.07.2014-11.07.2014
|
ГУ «Мемориальный музей-мастерская З.И.Азгура»
|
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи,
|
Мероприятия в районах города:
|
Заводской район
|
4.
|
Культурно-спортивный праздник «Мы – вместе!»
|
03.07.2014
|
Парк им. 900-летия г.Минска
|
5.
|
Праздничный концерт художественной самодеятельности «Не стареют душой ветераны!»
|
03.07.2014
|
ТКУП «Универмаг Беларусь»,
|
6.
|
Праздничная программа «Цвети, мой край, под небом журавлиным»
|
03.07.2014
|
ГКПУ «Минский зоопарк»,
|
7.
|
Районный праздник «Беларусь – моя гордость и слава!»
|
03.07.2014
|
Парк культуры и отдыха 50-летия Великого Октября
|
Ленинский район
|
1.
|
Торжественный митинг в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Открытие памятного камня «О размещении Белорусского штаба партизанского движения»
|
03.07.2014
|
Лошицкий усадебно-парковый комплекс
|
3.
|
Районный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
|
03.07.2014
|
Лошицкий усадебно-парковый комплекс
|
5.
|
Праздник двора, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
|
03.07.2014
|
Ул. Я.Лучины,40
|
Московский район
|
3.
|
Районный праздник, посвященный 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков «Тебе, Беларусь, посвящаем»
|
03.07.2014
|
Парк имени М.Павлова
|
4.
|
Праздник двора
|
03.07.2014-04.07.2014
|
Ул. К.Либкнехта, 82
|
Октябрьский район
|
3.
|
Театрализовано-художественный праздник «Ты ў сэрцы маім Беларусь!»
|
03.07.2014
|
Площадь Культурно-спортивного центра УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»
|
Партизанский район
|
1.
|
Районный праздник «Союз поколений»
|
03.07.2014
|
Лыже-роллерная трасса
|
2.
|
Фестиваль народной музыки и песни «Беларусь – родник вдохновения»
|
03.07.2014
|
Центральный детский парк им. Горького
|
3.
|
Праздник двора
|
03.07.2014
|
Ул. Первомайская, 24
|
Первомайский район
|
2.
|
Акция «Память»: организация возложения венков и цветов к памятникам, братским могилам и мемориальным доскам
|
01.07.2014-03.07.2014
|
Братские могилы, мемориальные доски и захоронения
|
4.
|
Праздничная программа «Квітнеючая Беларусь»
|
03.07.2014
|
Центральный Ботанический сад
|
5.
|
Районный праздник «Квітней, родная Беларусь!»
|
03.07.2014-04.07.2014
|
Парк им. Челюскинцев
|
6.
|
Праздничная программа «День Независимости вместе с нами!»
|
03.07.2014
|
Детская железная дорога
|
Советский район
|
4.
|
Районная культурно-развлекательная программа «Желаю тебе, Земля моя!»
|
03.07.2014
|
Парк Дружбы народов
|
5.
|
Праздничная программа «Беларусь – жыцця майго крыніца»
|
03.07.2014
|
Площадь ТКУП «Минский Комаровский рынок»
|
Фрунзенский район
|
2.
|
Ярмарки-продажи продовольственных товаров и продукции собственного производства с дегустацией и тематическими концертными программами
|
03.07.2014
|
Площадка возле универсама «Сухаревский»
|
3.
|
Детский праздник «Бульвар искусств» (выставка изделий декоративно-прикладного искусства учащихся и преподавателей учреждений дополнительного образования, средних школ, мастеров народного творчества, пленер юных художников, интерактивные площадки)
|
03.07.2014
|
Сквер по ул. Д.Сердича
|
4.
|
Районный праздник «Квітней, Радзіма, пад блакітным небам!»
|
03.07.2014
|
Парк им. «60-летия Октября»
|
5.
|
Районный праздник «Победа в сердце каждого живет» спортивная площадка
|
03.07.2014
|
Сквер по ул. Д.Сердича
|
7.
|
Открытие аллеи славы героев Советского Союза Тацинского танкового корпуса
|
03.07.2014
|
ГУО «Средняя школа № 157 г.Минска»
|
Центральный район
|
1.
|
Районный праздник «Беларусь, моя милая!»
|
03.07.2014
|
Парк Победы
3-4 июля. Музыкальный фестиваль "МОСТ". Аэродром "Боровая" (Минск)
Первый open-air фестиваль "МОСТ" прошел летом 2013 года на аэродроме "Боровая" и вызвал рекордный интерес - его посетили несколько десятков тысяч зрителей. Успех решили закрепить. В 2014 году фестиваль пройдет в нерабочие дни. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, 4 июля также будет выходной (рабочий день переносится на 12 июля).
Оба фестивальных дня начнутся в 15.00 и закончатся в 23.00. Среди хедлайнеров феста Kasabian, John Newman, Guano Apes, Skillet, Ленинград. Выступления пройдут на двух сценах. На главной фестивальной сцене 3 июля выступит популярная британская инди-рок группа Kasabian. Это первая крупная инди-рок группа, которая посетит с концертом Беларусь. Их сингл "Fire" является гимном английской премьер-лиги. Также на фестивале выступит британский певец John Newman, чей трек "Love Me Again" сейчас лидирует во всех музыкальных хит-парадах Европы. На второй сцене свои лучшие хиты исполнят немецкие рокеры Guano Apes, чья песня "Big in Japan" была выбрана официальной темой японского Гран-при "Формулы 1" в 2009 году, трек "Lords Of The Boards" является неофициальным гимном всех сноубордистов. Одним из хедлайнеров станет американская рок-группа Skillet. Закроет фестивальную программу российская группа Ленинград во главе с Сергеем Шнуровым.
Расписание выступлений:
3 июля: Kasabian (Великобритания), Guano Apes (Германия), John Newman (Великобритания), Stigmata (Россия), On The Go (Россия), Akute (Беларусь), Дай дарогу (Беларусь);
4 июля: Ленинград (Россия), Skillet (США), Louna (Россия), Валентин Стрыкало (Украина), Леприконсы (Беларусь).
На территории фестиваля будут работать кафе, палаточный городок, зоны развлечений, парковка, зона для курения и многое другое.
Стоимость билетов: фанзона - 650 000 бел. руб. (один день) и 1 000 000 бел. руб. (два дня), танцпол - 500 000 бел. руб. (один день) и 800 000 бел. руб. (два дня), кемпинг - 360 000 бел. руб. (для 4 человек). Для студентов специальные цены: 375 000 (один день, танцпол), 600 000 (два дня, танцпол).
3 июля. Godskitchen. Night Party at MOST Festival. Аэродром "Боровая" (Минск)
По окончании первого дня фестиваля "МОСТ" начнется ночная программа Godskitchen Nignt Party, которая организована взамен Global Gathering. Итак, 3 июля с 23.00 и до утра будет проходить праздник электронной музыки.
Godskitchen – это один из самых популярных фестивалей танцевальной музыки в мире с поражающим воображение визуальным шоу. Сцена Godskitchen присутствует на крупнейших электронных фестивалях. Line up фестиваля: Paul Thomas (постоянный резидент фестиваля Global Gathering), DJ и продюсер DANNIC, Andrew Rayel (которого называют "новый Armin Van Buuren"), DJ Gleb Glebov.
Для тех, кто купил или собирается купить билет на фестиваль МОСТ, компания Global Gathering Group предоставила возможность посетить Godskitchen Night Party БЕСПЛАТНО. Данная возможность распространяется на билеты первого фестивального дня (3 июля) и билеты на два фестивальных дня (3-4 июля). Для любителей исключительно электронной музыки стоимость входного билета на танцпол – 150 000 бел. руб., фанзона (VIP) – 200 000 бел. руб.