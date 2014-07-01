3 июля телеканал СТВ проведет почти 18-часововой телемарафон. Горячая линия: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700

Новости Беларуси. Телеканал СТВ в День Освобождения Беларуси проведет телемарафон. Это почти 18 часов прямого эфира с включениями из-за рубежа, общением со знаменитыми артистами. В эфире СТВ будут и участники Освобождения Беларуси, со своими, нигде ранее не опубликованными воспоминания о том, как это было. Зрители смогут увидеть и не экспонировавшиеся предметы того времени из частных коллекций. А ведущие и корреспонденты постараются воссоздать атмосферу давно минувших, но дорогих для нашей истории дней.

Почти 18 часов продлится телемарафон — за это время преодолеем дистанцию в 70 лет: от освобождения страны до событий нынешней суверенной истории.

Кто узнает в этой сельчанке Яну Шипко, корреспондента СТВ? Весь мир она объездила по долгу службы, а самые яркие впечатления получила в родной Беларуси. За несколько дней — десяток жизней прожила. Столько разных образов воплотила на съёмках нашего проекта к 3-ему июля. Даже мамой успела стать!

Вживалась Яна и в роли учительницы, швеи. Задумка в том, чтобы через истории обычных людей, в мини-фильмах, во всех деталях воссоздать день 3-его июля 44-го года. Юная актриса Марта после съёмок говорит, что потрясена событиями той поры

Марта Павлович:

Я два дня пробыла, так сказать, на войне. Это времена очень тяжёлые, дети становятся героями, дети взрослеют за пару дней.

Олег Степанюк сейчас тоже совсем не похож на свой экранный образ. Ведущий новостей СТВ на неделе и по окопам бегал, и в танке горел. Всё для того же проекта.

Говорит, что до съёмок объездили всю Беларусь, расспрашивали очевидцев тех событий. И что весь собранный материал даже в неделю эфира не вместить. Каждая отдельная судьба приобрела весомость, стала символом той эпохи.

Олег Степанюк, ведущий информационной программы «24 часа» ЗАО «Столичное теевидение»:

Мы услышали массу рассказов о героизме людей, мужестве, которое проявлялось буквально каждый день, потому что люди жили буквально, как в последний раз. Каждый новый день мог оказаться для них последним. Из маленьких кирпичиков их судеб состоял тот фундамент Великой Победы

Увидим 3 июля как всё было тогда и как всё есть теперь в Беларуси, отстоявшей свою независимость. Почти 18 часов продлится телемарафон — за это время преодолеем дистанцию в 70 лет: от освобождения страны до событий нынешней суверенной истории. Все детали узнаем из рассказов гостей, которые придут в студию СТВ.

Ирина Живаева, СТВ:

Мы увидим, как сохраняют память о подвиге народа, узнаем, как создавали знаменитые монументы и мемориалы. Например, «Линию Сталина». Кроме того, посмотрим, какие раритеты военного времени сохранились до сих пор в коллекциях, причем изучим их все — от самой масштабной в музее истории Великой Отечественной войны, до частных собраний.

Гости из-за рубежа присоединятся к телемарафону при помощи прямых включений,

Ольга Бельмач приглашает их — на связи с несколькими десятками стран. Говорит, никто не отказывается. Люди, бывавшие недавно в Беларуси, рады поделиться в эфире своими впечатлениями, а ветераны - воспоминаниями

Ольга Бельмач, заместитель директора дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы просим их рассказать какие-то очень нюансные вещи: какая была погода, что ели, с кем встречались, как общались. Мы вот как раз через такие бытовые детали, очень простые, очень житейские истории мы хотим восстановить события, чтобы у людей рождались какие-то эмоции, они понимали, что чувствовали люди, что происходило в их жизни.

А некоторых гостей мы пригласим в самый центр праздничных мероприятий — к стеле, рядом с которой пройдёт парад и самые масштабные гулянья. Оттуда тоже будут прямые включения. Руководить процессом будет режиссёр Нина Липская, пока площадку выбирает.

Нина Липская, режиссер дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Здесь будет находиться мобильная студия. В прямом эфире наши корреспонденты будут общаться с гостями: от людей с политики до знаменитых спортсменов. Мы будем говорить как об истории, так и о наших днях, когда Республика Беларусь стала независимой.

В этот день вспомним не только о победах прошлых, но и нынешних спортивных, научных — обо всех успехах, которых достигли жители страны. Кстати, таких же историй ждём от вас.

З июля звоните, рассказывайте и про дедушек сражавшихся, и про события в вашей жизни, связанные с послевоенным становлением страны.

Вероника Исаева, оператор «горячей линии» ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы будем с самого раннего утра работать на горячей линии, принимать звонки. Здесь у нас уже всё подготовлено: специальное оборудование. Обычно в этот день к нам поступает очень много звонков, мы будем выбирать самые интересные и выдавать их в эфир

Опубликовать свою историю вы можете и на сайте СТВ, выложить фронтовые фотографии дедушек. А также снимки, сделанные уже сейчас, в ходе празднования Дня Независимости

Владимир Казанков, директор дирекции Интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

3-его июля каждый житель Беларуси может почувствовать себя корреспондентом канала, присылать свои фото на сайт СТВ: как он празднует, как у него день проходит, фото, видео какие-то с подписями.

На сайте же можно будет посмотреть парад в прямом эфире, и весь телемарафон он-лайн.

В студии 3 июля работать будет, в том числе и Жан Кодеба. Он участвовал и в предыдущем телемарафоне, посвящённом 65-летию Победы. Считает, что самые важные гости в такие дни — ветераны. У него самого дедушка — с первых дней на фронте, до Венгрии дошёл.

Жан Кодеба, ведущий информационной программы «24 часа» ЗАО «Столичное телевидение»:

Приходят ветераны в студию, они рассказывают какие-то свои истории, порой, от этих историй даже слеза на глаза наворачивается. Это люди, которые прошли то страшное время

С юными патриотами мы тоже познакомимся в этот день, с теми, кто будет обеспечивать независимость и безопасность страны в будущем — с ребятами, несущими вахту у Вечного огня, с «суворовцами». Впрочем, всех гостей телемарафона перечислить невозможно

Ирина Живаева, СТВ:

Писатели и поэты, актёры и режиссёры — в нашем эфире 3 июля. Узнаем, кто и как сейчас снимает и пишет на военную тематику. А также вспомним, как создавали легендарные песни, книги, знаменитейшие фильмы о войне.

Своё почтение ветеранам в преддверии праздника высказали известные люди Беларуси. Как это было — тоже увидим в эфире 3 июля.

Ждём четверга и на 18 часов погрузимся в атмосферу военного времени, ещё раз переживём события той поры, оценим подвиг наших предков, подаривших стране независимость, и увидим, чего народ Беларуси достиг за 70 лет мирной жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.