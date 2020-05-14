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В Минске и Гомеле 14 мая пройдёт электронная ярмарка вакансий

14 мая 2020 06:17
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Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет 14 мая в Минске и Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 10 часов и до полудня соискатели могут посетить единую информационную площадку.

В Минске и Гомеле 14 мая пройдёт электронная ярмарка вакансий-1

На ней в онлайн-режиме можно вести прямой диалог с нанимателем. Тут же будет возможность передать свое резюме и задать интересующие вопросы – об условиях труда или размере заработной платы. Если все устраивает, получить приглашение на собеседование.

В Минске и Гомеле 14 мая пройдёт электронная ярмарка вакансий-4

Например, для жителей Минска могут предложить более 1 200 свободных рабочих мест. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.  

# Работа в Беларуси # общество

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