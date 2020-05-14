В Минске и Гомеле 14 мая пройдёт электронная ярмарка вакансий

Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет 14 мая в Минске и Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 10 часов и до полудня соискатели могут посетить единую информационную площадку.
Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет 14 мая в Минске и Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 10 часов и до полудня соискатели могут посетить единую информационную площадку.
На ней в онлайн-режиме можно вести прямой диалог с нанимателем. Тут же будет возможность передать свое резюме и задать интересующие вопросы – об условиях труда или размере заработной платы. Если все устраивает, получить приглашение на собеседование.
Например, для жителей Минска могут предложить более 1 200 свободных рабочих мест. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.