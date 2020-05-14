В Минске и Гомеле 14 мая пройдёт электронная ярмарка вакансий

Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет 14 мая в Минске и Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 10 часов и до полудня соискатели могут посетить единую информационную площадку.

На ней в онлайн-режиме можно вести прямой диалог с нанимателем. Тут же будет возможность передать свое резюме и задать интересующие вопросы – об условиях труда или размере заработной платы. Если все устраивает, получить приглашение на собеседование.