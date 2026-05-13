Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске

Достижения в области медицины представляют компании из разных стран в Минске. 13 мая прошел второй день масштабного форума «Здравоохранение Беларуси». На одной площадке – производители, врачи, представители бизнеса и образовательных учреждений. Обсуждают вопросы внедрения искусственного интеллекта в диагностику и применение инновационных подходов в лечении заболеваний.

Особое внимание – цифровой трансформации в этой области. Комфорт и доступность в приоритете. Так, одна из компаний предлагает свои IT-решения для пациентов и клиник. О сервисах, которые упрощают жизнь, материал Патриции Станкевич. Медицина для пациента. На выставке «Здравоохранение Беларуси-2026» представлена уникальная разработка – медтех-платформа «МедРокет». Это единая и надежная площадка для взаимодействия пациентов, врачей и клиник. Программное обеспечение, разработанное компанией, уже используют более 40 тысяч медучреждений.

Виктория Трухачева, руководитель департамента по улучшению мира компании «МедРокет»:

На выставке мы представляем международную медтех-платформу и демонстрируем IT-решения для частных медицинских клиник, которые уже работают на практике. Мы работаем в странах: Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. IT-решения компании работают в синергии и дополняют друг друга. Сайт «ПроДокторов» – самая большая платформа, где размещаются отзывы о врачах России. Главная ее цель – помочь людям в поиске «своего» специалиста. Для пациентов из Беларуси создан аналогичный сервис – ydoc.by. Здесь свои отзывы о врачах уже оставили тысячи людей.

Для клиник «МедРокет» предлагает простую, но защищенную медицинскую информационную систему – «МедЛок». Упрощает процессы взаимодействия с пациентами и повышает эффективность работы. Через платформу пациент может записаться к врачу, здесь же онлайн размещается его медкарта. Система поможет компании оптимизировать бизнес-процессы. Сегодня «МедЛоку» доверяют более 5 тысяч клиник.

Отдельное внимание – «МедТочке». В мобильном приложении хранятся медицинские документы пациентов. Их конфиденциальность обеспечивается шифрованием. С помощью этого сервиса пациент может проконсультироваться с врачом онлайн в личном кабинете. Приложение уже установили более 5 миллионов человек. Еще одна разработка – сервис «МедФлекс», к которому подключены свыше 14 тысяч клиник. Он позволяет интегрировать разные продукты на рынке: картографические сервисы, государственные порталы и приложения страховых компаний.