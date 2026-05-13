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Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске

13 мая 2026 18:44
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Достижения в области медицины представляют компании из разных стран в Минске. 13 мая прошел второй день масштабного форума «Здравоохранение Беларуси». На одной площадке – производители, врачи, представители бизнеса и образовательных учреждений. Обсуждают вопросы внедрения искусственного интеллекта в диагностику и применение инновационных подходов в лечении заболеваний.

Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске-2

Особое внимание – цифровой трансформации в этой области. Комфорт и доступность  в приоритете. Так, одна из компаний предлагает свои IT-решения для пациентов и клиник.

О сервисах, которые упрощают жизнь, материал Патриции Станкевич.

Медицина для пациента. На выставке «Здравоохранение Беларуси-2026» представлена уникальная разработка – медтех-платформа «МедРокет». Это единая и надежная площадка для взаимодействия пациентов, врачей и клиник. Программное обеспечение, разработанное компанией, уже используют более 40 тысяч медучреждений.

Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске-4

Виктория Трухачева, руководитель департамента по улучшению мира компании «МедРокет»: 
На выставке мы представляем международную медтех-платформу и демонстрируем IT-решения для частных медицинских клиник, которые уже работают на практике. Мы работаем в странах: Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

IT-решения компании работают в синергии и дополняют друг друга. Сайт «ПроДокторов» – самая большая платформа, где размещаются отзывы о врачах России. Главная ее цель – помочь людям в поиске «своего» специалиста. Для пациентов из Беларуси создан аналогичный сервис – ydoc.by. Здесь свои отзывы о врачах уже оставили тысячи людей.

Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске-6

Для клиник «МедРокет» предлагает простую, но защищенную медицинскую информационную систему – «МедЛок». Упрощает процессы взаимодействия с пациентами и повышает эффективность работы. Через платформу пациент может записаться к врачу, здесь же онлайн размещается его медкарта. Система поможет компании оптимизировать бизнес-процессы. Сегодня «МедЛоку» доверяют более 5 тысяч клиник.

Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске-8

Отдельное внимание – «МедТочке». В мобильном приложении хранятся медицинские документы пациентов. Их конфиденциальность обеспечивается шифрованием. С помощью этого сервиса пациент может проконсультироваться с врачом онлайн в личном кабинете. Приложение уже установили более 5 миллионов человек.

Еще одна разработка – сервис «МедФлекс», к которому подключены свыше 14 тысяч клиник. Он позволяет интегрировать разные продукты на рынке: картографические сервисы, государственные порталы и приложения страховых компаний.

Медицина для пациента: медтех-платформу и другие уникальные разработки представили на выставке в Минске-10

Большой проект – «ПроБолезни». Это электронная научно-популярная энциклопедия заболеваний. Статьи пишут врачи простым и доступным для пациента языком. Также есть сайт отзывов о лекарствах – «ПроТаблетки». Здесь можно найти полезную информацию о препаратах. Компания «МедРокет» создает IT-решения уже 15 лет.

Виктория Трухачева: 
Клиники Беларуси могут воспользоваться нашими готовыми IT-решениями, которые могут помочь эффективно работать клинике, как внутри – с врачами, так и вовне – с пациентами. Мы также открыты к диалогу и готовы адаптировать свои разработки для медицины Минска и всей Беларуси.

Узнать больше о продуктах компании можно на международной выставке «Здравоохранение Беларуси» в Минске. Стенд «МедРокет» будет принимать посетителей по 15 мая.

*На правах рекламы.

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