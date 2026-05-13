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Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом хлебозавода «Автомат»

13 мая 2026 18:00
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Развитие транспортной инфраструктуры и строительство жилья для нуждающихся. Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома с трудовым коллективом столичного хлебозавода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом хлебозавода «Автомат»-2

В ближайшие годы в Минске продлят третью линию метро. Проектируется четвертая кольцевая ветка подземки. Для разгрузки дорог возведут новые путепроводы, которые свяжут Брилевичи с Корженевского, микрорайон Лошицу с Серебрянкой. В перспективе соединят Колодищи с МКАД. 

Также на встрече обсудили развитие электротранспорта. Около половины столичного подвижного состава уже работает на электротяге. Разработана концепция массового строительства подзарядных для электомобилей. Отдельный блок вопросов касался развития хлебозавода. 

Дарья Нагулевич заместитель директора по продажам хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром»:
Поднимались очень важные вопросы касаемо города, дорог, благоустройства нашей страны и непосредственно Минска. Поэтому мы получили развернутые ответы. Поэтому было очень интересно послушать и тем самым для себя что-то важное принять.

Денис Турок, директор хлебозавода «Автомат» КУП «Минскхлебпром»:
Мы выпускаем более 25 % всего объема выпускаемой продукции «Минскхлебпрома». Наши технологи неустанно работают над улучшением качества, внешнего вида, вкусовых показателей. Также в ближайшее время будет выпущена новинка. Как сегодня потребитель хочет более изысканные вкусы гастрономические – классическая сушка со вкусом томатов, орегано и других приправ.

Говорили и о развитии инфраструктуры. В Минске приступают к освоению нового микрорайона Зеленый Бор. Здесь построят 4 миллиона квадратных метров жилья. А в конце этого года введут в эксплуатацию новую инфекционную больницу.

# Государственная политика # Владимир Кухарев

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