Минск прошлого. Исторические названия каких улиц и площадей знают горожане?

Прокатимся на конке от Соборной площади до улицы Александровской, посмотрим немое кино в электротеатре «Эденъ» на Захарьевской и отдохнем на велотреке в Губернаторском саду. Такое путешествие по городу было хорошо знакомо минчанину XIX – начала XX веков.

А вот для современного горожанина этот маршрут выглядит так: проехать от площади Свободы до улицы Богдановича, заглянуть в центральный магазин на проспекте Независимости и отдохнуть в парке Горького.

Время идет, улицы и площади меняют имена, значение, место расположения, порой и вовсе исчезают. Окунемся в Минск старый и новый и узнаем у горожан, какие исторические названия они знают.

Минчане:

Площадь Независимости была площадью Ленина, а до этого площадью Сталина. Здесь вместо палаца стоял Сталин.

Я знаю, как называлась улица, на которой мы сейчас находимся. Проспект Независимости назывался проспектом Сталина, Ленина, Скорины.

Главная магистраль Минска – одна из самых длинных улиц в Европе. Свое название она меняла 14 раз.

Судите сами. С XIX по начало XX века улица называлась Захарьевской в честь первого минского губернатора Захария Корнеева. После революции улица стала Советской, во время польской оккупации носила имя Адама Мицкевича, в Великую Отечественную войну ее знали как Хаупштрассе, с 50-х это проспект Сталина, с 60-х – Ленинский, с 90-х – Скорины. И с 2005 года – известный всем минчанам – Независимости, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Минчане:

Улица Революционная раньше называлась Койданавская, потому что она вела в сторону Койданово.

Улица Интернациональная раньше называлась Сборовая, потому что был Кальвинистский сбор, а дальше часть называлась Волоцкая.

Все верно. Центральные улицы города, хоть и не такие многоликие, как наш проспект, но часто меняли названия.

Нынешняя площадь Свободы, известная нам по Ратуше, в старом городе называлась Соборной площадью из-за большого количества святынь в этом районе.

Век назад на Соборной площади можно было встретить юных гимназистов и совершить покупки в Гостином дворе. В здании современного Совета профсоюзов действовала мужская гимназия с физическим уклоном.

Интересна топонимика старой улицы Интернациональной, известной в летописи еще с XVI века. На месте, где сегодня заканчивается Городской вал, был построен деревянный реформаторский храм – Кальвинистский сбор. В честь святыни улицу нарекли Сборовой.

В 80-е годы XIX века она получает красивое имя Преображенская в честь одноименного женского монастыря на этой улице. Современное имя – Интернациональная – появилось после революции в 1919 году.

На самом деле, улица Интернациональная состоит из двух исторических улиц. Старая – Сборовая. А от Соборной площади начиналась улица Волоцкая, известная с 1600 года.

Минчане:

Площадь Победы раньше называлась Круглой площадью. Даже после войны хотели оставить название Круглая, а площадь Победы сделать в другом месте, но поскольку там возвели обелиск Победы, то присвоили этой площади название Победы.

Помню, что площадь Победы раньше называлась, но это по литературе, конечно. Она называлась Круглая.

До ноября 1958 площадь Победы действительно называлась Круглой.

Замечательный ансамбль сформировался к середине 50-х по проекту архитекторов Барща и Аранаускасы.

Минчане:

Парк Горького раньше назывался Губернаторским садом, потому что его заложил губернатор.

Вот там улица сейчас называется Карла Маркса, раньше называлась Подгорная. Из-за того, что там горы.

Называлась улица Подгорная, немножко идет в гору.

Брусчатые спуски, старинные дома, наряженные по классической моде, соседство с живописными скверами и набережной парка Горького.

Культурной улица Карла Маркса была и в XIX веке, и сегодня. Здесь были водопровод, телефонная связь, освещение на улицах и одни из лучших домов.

Базарной горожане нарекли улочку из-за местного рынка, а возвышенный рельеф от улицы Купалы подарил имя Подгорная. Лишь в 1922 году улица получила свое революционное имя Карла Маркса.

Минчанка:

Считаю, что нужно вернуть прежние названия и остальным улицам в районе Немиги и Верхнего города.