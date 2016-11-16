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В Минске для нуждающихся в 2017 построят 160 тысяч квадратных метров жилья

16 ноября 2016 17:33
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Новости Беларуси. Около 640 тысяч квадратных метров жилья построят в Минске за 2017 год! Это предусмотрено программой по строительству на пять лет. Подобного рода документ впервые принят в нашей стране.

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий возведут около 160 тысяч квадратных метров.

30 квартир для многодетных семей – с помощью льготного кредитования. В Центральном районе введут один арендный дом.

Энергоэффективных многоэтажек построят в два раза больше, чем в 2016 году.

Примечательно, что они займут 60% от общего ввода объемов жилья в Минске. Вместе с тем, в секторе государственного и коммерческого строительства наблюдается снижение стоимости жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Горваль, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Планируется, что до 40% жилья будет строиться в секторе индивидуального жилья. Мы на эту цифру должны выйти только при условии, что поддержим земельными участками застройщиков. Поддержим инфраструктурой в районах индивидуальной жилой застройки. Поддержим проектами, которых уже сейчас достаточно и они могут быть бесплатно предложены желающим.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Александр Горваль

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