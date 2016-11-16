Беларусь глазами российских репортеров: на открытый разговор с Александром Лукашенко приглашены более 100 журналистов и блогеров

Новости Беларуси. Беларусь глазами, чувствами, переживаниями и эмоциями российских репортеров. Мои коллеги из газет, журналов, телеканалов, а также ведущие блогеры России продолжают путешествие по нашей стране. За несколько дней у них, разумеется, накопилось масса вопросов, которые уже завтра смогут задать Александру Лукашенко. Президент проведет пресс-конференцию для российских региональных СМИ. В ней примут участие около сотни пишущих, снимающих и комментирующих, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Пока в зале немноголюдно, утром все изменится. На открытый разговор с Александром Лукашенко приглашены более 100 журналистов и блогеров из 43 российских регионов. К итоговой пресс-конференции уже почти все готово, остались разве что последние нюансы, работа над которыми идет в эти минуты.

Эта аппаратная – можно сказать мозговой центр трансляции. Именно отсюда сигнал будет поступать в эфиры телеканалов и транслироваться во все залы Дворца Независимости. Чтобы в ответственный момент аппаратура не подвела, каждый элемент устанавливают в двойном экземпляре. Например, микрофоны, которые на трибунах, обязательно дублируются радиоаналогом.

Александр Гусев, начальник отдела связи:

Так как люди здесь профессионально подготовлены на высоком уровне, у нас занимает это порядка дня. В течение этого дня мы будем готовы к завтрашнему мероприятию.

Потенциальные аудитория завтрашней встречи – свыше 130 млн человек. За качественную картинку отвечают операторы 9 телекамер. Плюс так называемый телевизионный кран . Его сборкой специалисты занимаются уже не первый час. Сложное устройство весит не менее 600 килограммов. Чтобы установить его в этом зале, кран пришлось буквально разобрать по винтикам и поднять сюда на руках.

Юлия Бешанова, СТВ:

Это будет уже 13-я по счету итоговая пресс-конференция главы государства с представителями российских СМИ. Ожидается, что и завтра закрытых тем не будет, без внимания не останется ни один вопрос. До начала диалога осталось меньше суток.