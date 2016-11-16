«Хочется спросить Президента – как этого достигли»: российские журналисты знакомятся с Беларусью

Новости Беларуси. Наши российские коллеги продолжают знакомство с Беларусью. 16 ноября репортеры и блогеры отправились в крупнейший районный центр страны – Бобруйск, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По дороге в Бобруйск журналисты делают остановку. Легендарное Буйничское поле. В первые дни Великой Отечественной именно здесь враг получил самое ожесточенное сопротивление. 23 дня защитники Могилева удерживали город. Здесь рождалась общая победа.

Андрей Антонов, журналист газеты «Новый Петербург» (Санкт-Петербург, Россия):

Очень приятно, что Беларусь помнит о тех героических событиях, которые происходили здесь и в 1941, и в 1942, и 1943, и в 1944 годах. Спасибо вам за это.

В самом Бобруйске гостей знакомят с промышленностью города. Начинают со сладкого. «Красный пищевик» – предприятие известное. Еще 50 лет назад здесь начали выпускать знаменитый зефир, который в народе называют «розочка».

Этот зефир – ручная работа. На предприятии сохранили еще советскую рецептуру – в составе только натуральные ингредиенты. Журналистам тоже дали возможность почувствовать себя в роли кондитеров.

Дитрий Полянин, главный редактор газеты «Екатеринбург» (Екатеринбург, Россия):

Когда мы говорим о Беларуси, все в России понимают, что такое белорусское качество. Несмотря на то, что я живу в Екатеринбурге рядом с Казахстаном, товаров оттуда в наших магазинах нет. Но у нас огромное количество продуктов из Беларуси, одежды, игрушек.

Посещение бобруйского шинного комбината затянулось на несколько часов – производство огромное. Даже в трудное время белорусам удалось не только сохранить предприятие-гигант, но и вывести его на новый уровень, провести масштабную модернизацию. Сегодня более половины продукции идет на экспорт. Основной рынок, конечно, Россия. И этот пресс-тур еще одна возможность себя пропиарить, показать товар лицом.

В четверг российские журналисты берут курс на Минск. В столице запланирована пресс-конференция Президента Беларуси. Наши коллеги уже знают, о чем спросить белорусского лидера.

Дарья Степанова, корреспондент телеканала «ОТВ» (Екатеринбург, Россия):

Путешествуя по районам, глядя на эти агрогородки красивые, это не деревни. Агрогородки – красота. И хочется задать Президенту вопрос – как этого достигли?

Алексей Коноплев, заместитель главного редактора газеты «Волжская коммуна» (Самара, Россия):

Мне бы хотелось спросить его о патриотическом воспитании молодежи. Знаю, что в Беларуси этому большое внимание уделяется.

За три дня пресс-тура в объективы фото- и видеокамер попали десятки объектов – от школ и больниц до промышленных гигантов. Российские журналисты узнали ближе Беларусь, чтобы рассказать о ней своим зрителям и читателям.