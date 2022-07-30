Как проводит отпуск белорусский Дед Мороз? Беловежская пуща приглашает на День варенья

Новости Беларуси. В Беловежской пуще 30 июля устроят праздник. В национальном парке уже в третий раз состоится День варенья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостям всем известного поместья белорусского Деда Мороза предложат ягодное угощение. Это тот редкий случай, когда сказочный волшебник покажет, как проводит отпуск и какие запасы готовит на зиму. Не обойдется без дегустации. В меню – варенье из собранной в пуще земляники, черники и малины, мед и чай из лечебных трав заповедника.