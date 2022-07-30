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Как проводит отпуск белорусский Дед Мороз? Беловежская пуща приглашает на День варенья

30 июля 2022 07:52
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще 30 июля устроят праздник. В национальном парке уже в третий раз состоится День варенья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проводит отпуск белорусский Дед Мороз? Беловежская пуща приглашает на День варенья-1

Гостям всем известного поместья белорусского Деда Мороза предложат ягодное угощение. Это тот редкий случай, когда сказочный волшебник покажет, как проводит отпуск и какие запасы готовит на зиму. Не обойдется без дегустации. В меню – варенье из собранной в пуще земляники, черники и малины, мед и чай из лечебных трав заповедника.

# Беловежская пуща # общество # Фотофакт

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