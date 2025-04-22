Папа Римский Франциск был уникальным человеком – Дмитрий Крутой оставил запись в книге соболезнований

В Беларуси вместе со всем миром скорбят в связи с кончиной Папы Римского Франциска. В Апостольской нунциатуре в Минске 22 апреля открылась книга соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси вместе со всем миром скорбят в связи с кончиной Папы Римского Франциска. В Апостольской нунциатуре в Минске 22 апреля открылась книга соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поскольку глава государства в командировке, оставить запись в книге соболезнований и преподнести корзину с цветами Александр Лукашенко доверил главе Администрации Президента.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:
Это был очень простой, скромный, доступный понтифик, Его Святейшество. И просто уникальный человек в том смысле, что он всегда ставил интересы простых людей на первое место. Президент нашей страны был лично с ним знаком. Последний визит состоялся в 2016 году, после этого они очень много раз обменивались письмами по самым различным вопросам: не только римской католической церкви, но и мировым вопросам и проблемам. Непростые времена ковида, события политической турбулентности так или иначе находили свое отражение в этой переписке.