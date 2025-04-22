Папа Римский Франциск был уникальным человеком – Дмитрий Крутой оставил запись в книге соболезнований

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:

Это был очень простой, скромный, доступный понтифик, Его Святейшество. И просто уникальный человек в том смысле, что он всегда ставил интересы простых людей на первое место. Президент нашей страны был лично с ним знаком. Последний визит состоялся в 2016 году, после этого они очень много раз обменивались письмами по самым различным вопросам: не только римской католической церкви, но и мировым вопросам и проблемам. Непростые времена ковида, события политической турбулентности так или иначе находили свое отражение в этой переписке.