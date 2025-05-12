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Концерты, флешмобы, встречи – в Минске состоялась городская акция «Гордимся Родиной своей»

12 мая 2025 07:09
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Концерты, флешмобы, встречи и патриотические мастер-классы. Целый цикл праздничных мероприятий, посвященных государственным символам, проходит в каждом регионе нашей страны. К организации каждого подошли с особым вниманием и трепетом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерты, флешмобы, встречи – в Минске состоялась городская акция «Гордимся Родиной своей»-2

На центральной площади белорусской столицы состоялась городская детско-молодежная акция «Гордимся Родиной своей». Участие приняли представители Белорусского союза офицеров, мемориальный отряд поста № 1 и пионерские дружины. В рамках праздника свои первые красно-зеленые галстуки получили девяносто лучших октябрят Минска. Они произнесли слова торжественной клятвы и возложили цветы в память о защитниках. Теперь каждый из юных патриотов носит гордое звание – «пионер».

Концерты, флешмобы, встречи – в Минске состоялась городская акция «Гордимся Родиной своей»-4

Виктория Орловская, учащаяся средней школы № 64 Минска:
Я горжусь, что меня на площади Победы, на этом святом месте, приняли в пионеры. Я очень рада. Я волновалась, мама тоже. Я придумала прям прическу, какие банты надевать.

Концерты, флешмобы, встречи – в Минске состоялась городская акция «Гордимся Родиной своей»-6

Владислава Счисленок, учащаяся гимназии № 5 Минска:
Я уже получила билет молодежный, значок. Я очень горжусь тем, что я родилась в Минске и тем, что я член БРСМ. Это уже означает то, что вы готовы к этой ответственности и готовы, в принципе, постоять за свою Родину.

Красной нитью через все мероприятие проходила тема памяти героев-освободителей. Поговорили и о главных государственных символах нашей страны как воплощении национального единства.

# Молодежь Беларуси

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