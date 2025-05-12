В Слонимской ЦРБ открыли новый инфекционный корпус
Доступная медицинская помощь в каждом уголке страны. В Беларуси продолжается модернизация системы здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Слонимской центральной районной больнице открыли новый инфекционный корпус. Для лечения и диагностики профильных заболеваний в работу отделений внедрены современные медицинские технологии. При строительстве учтен опыт работы во время пандемии.
Здание состоит из двух частей. Амбулаторная разместилась в двухэтажном помещении. Здесь будут принимать фтизиатры, инфекционисты, а также дерматовенерологи. Предусмотрена и работа лабораторий, в которых будут проводить в том числе ПЦР-исследования. Вторая часть нового корпуса предназначена для лечения пациентов в стационарных условиях.
Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Размещение нашего инфекционного отделения здесь будет способствовать тому, чтобы мы сможем использовать потенциал всей больницы. Не надо будет на большие расстояния перемещаться куда-то, все будет в одном медицинском комплексе.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Открываем инфекционный корпус, который будет обслуживать 3 района: Слонимский, Дятловский и Зельвенский. Это говорит о том, что жители этих районов будут иметь комфортные условия для оказания медицинской помощи. Мы четко понимаем, что качественная и доступная медпомощь должна быть близко ко всем нашим людям. И к тем, которые живут в больших городах, и к тем, кто живут в небольших городах. И мы видим, что на сегодня мы это реализуем в полном объеме.
Медицинскую помощь пациентам будут оказывать более полусотни медиков.