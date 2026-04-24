В Минской области в 2026 году обновят более 630 км местных дорог

В Минской области в 2026 году обновят более 630 километров местных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной акцент сделают на проселочные направления – гравийные покрытия будут переустраивать в асфальто-бетонные, параллельно обновляя дорожную инфраструктуру.

Масштабные работы запланированы на подъездах к Дзержинску, который в 2026 году примет областные «Дажынкі».