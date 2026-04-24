В Минской области в 2026 году обновят более 630 км местных дорог

В Минской области в 2026 году обновят более 630 километров местных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной акцент сделают на проселочные направления – гравийные покрытия будут переустраивать в асфальто-бетонные, параллельно обновляя дорожную инфраструктуру.
Масштабные работы запланированы на подъездах к Дзержинску, который в 2026 году примет областные «Дажынкі».
Активно ведется обновление и в Минском районе, где общая протяженность дорожной сети превышает 3 тысячи километров. С наступлением весны дефекты покрытия становятся более заметными, и их оперативно устраняют. Для этого применяются разные технологии – в зависимости от состояния полотна. Так, почти 680 километров щебеночных и песчаных дорог уже профилированы с добавлением нового материала.
Сергей Олейчик, заместитель начальника управления архитектуры и строительства Минского райисполкома:
Матэрыял – гэта падсыпка, гэта дарожнае пакрыццё, дзе патрабуецца, дзе больш ям, дзе больш дэфектаў. Гэта дабаўляецца матэрыял таксама. Пасля зімы, я лічу, патрабуецца ямачнага рамонта намнога меней. Я лічу, адной з прычын з'яўляецца больш якаснае дарожнае пакрыццё. Слякаць, менш пяскасаляной сумесi давалася на дарогах.
Кроме того, в населенных пунктах Минской области обновят разметку, дорожные знаки и ограждения. При необходимости заменят остановочные павильоны, скамейки и урны.