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В Минске продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно до декабря

06 ноября 2020 13:38
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Новости Беларуси. Легче перенести сезонный недуг, а то и вовсе избежать его поможет прививка. В Минске продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно до декабря-1

Профилактический укол сделали уже около половины жителей Минска. Варианты вакцины на выбор пациента. Широкая линейка производителей.

В Минске продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно до декабря-4

Сделать прививку можно до декабря. Медики советуют не медлить: в условиях значительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией противогриппозный иммунитет также будет не лишним.

# Вирусные заболевания # общество # Фотофакт

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