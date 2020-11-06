В Минске продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно до декабря

Новости Беларуси. Легче перенести сезонный недуг, а то и вовсе избежать его поможет прививка. В Минске продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Профилактический укол сделали уже около половины жителей Минска. Варианты вакцины на выбор пациента. Широкая линейка производителей.