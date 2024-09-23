Владимир Кухарев провёл встречу с послом Казахстана в Беларуси

В столице может появиться сквер имени великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Предложение о его создании озвучил посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков в ходе встречи с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.

Белорусская сторона полностью поддержала инициативу. В ближайшее время планируют определиться с выбором сквера. В ходе встречи также говорили о строительстве «Казахстанского квартала». Он появится в границах улиц Железнодорожной, Дубравинской, Грушевской и займет около четырех гектаров. Работы по возведению стартуют уже в 2025 году. Это далеко не все проекты, которые реализуют Беларусь и Казахстан.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

Очень широкие многоплановые связи, которые есть и развиваются между Республикой Казахстана и Республикой Беларуси. В частности, с городом Минска. Понятно, мы все понимаем, что город Минска – это очень мощный промышленный, научно-технологический, образовательный, культурный центр Республики Беларусь. И поэтому есть ряд очень важных знаковых проектов в экономической сфере, которые у нас сегодня действуют. Это в рамках промышленной кооперации. На сегодняшний день 11 проектов на сумму 200 миллионов долларов реализуются.

Наши страны связывают давние крепкие взаимоотношения. Казахстан – третий по значимости торговый партнер Беларуси после России и Китая. По итогам 2023 года товарооборот приблизился к отметке в миллиард долларов.