Награда за эффективность, качество и вклад в развитие страны. В Минске 29 апреля откроют обновленную Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония пройдет на площади Государственного флага – накануне Праздника труда, когда отмечают лучшие регионы и коллективы страны.
Эта традиция, заложенная Президентом более четверти века назад, стала важным элементом государственной системы поощрения за отличные результаты. Занесение на Республиканскую доску Почета – это общественное признание вклада административно-территориальных единиц и предприятий в социально-экономическое развитие Беларуси. Фактически – стимул повышать эффективность производства, выпускать конкурентоспособную продукцию, экономить ресурсы и удерживать высокие показатели.
По итогам минувшей пятилетки на доску будут занесены Брестская, Минская и Могилевская области. Отдельно указом определены и лидеры 2025 года – более 50 организаций промышленности, строительства, сельского, рыбного и лесного хозяйства, а также сферы услуг. Лучшие за 2025 год – Брестская, Минская области и столица. Среди районов – Жабинковский и Каменецкий в Брестской области, Несвижский и Солигорский в центральном регионе, Горецкий район на Могилевщине. Среди городов и районов в городах – Брест, Московский и Первомайский районы Минска.
Республиканская доска Почета стала государственным символом. Здесь те, кто демонстрирует стабильный рост, своевременно выплачивает зарплату, обеспечивает высокие экономические показатели. Это подпитывает здоровый соревновательный дух – так же, как Государственный знак качества.