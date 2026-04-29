Награда за эффективность, качество и вклад в развитие страны. В Минске 29 апреля откроют обновленную Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония пройдет на площади Государственного флага – накануне Праздника труда, когда отмечают лучшие регионы и коллективы страны.

Эта традиция, заложенная Президентом более четверти века назад, стала важным элементом государственной системы поощрения за отличные результаты. Занесение на Республиканскую доску Почета – это общественное признание вклада административно-территориальных единиц и предприятий в социально-экономическое развитие Беларуси. Фактически – стимул повышать эффективность производства, выпускать конкурентоспособную продукцию, экономить ресурсы и удерживать высокие показатели.