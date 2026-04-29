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От торговли до биотехнологий – Беларусь и Танзания переходят к запуску конкретных экономических проектов

29 апреля 2026 06:33
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Ускорять сотрудничество в торговле, логистике, образовании, сельском хозяйстве и биотехнологиях. Беларусь и Танзания переходят от политического диалога к запуску конкретных экономических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договоренности первого дня визита министра иностранных дел Максима Рыженкова уже получили поручения к немедленной реализации.

Наша сторона передала послание Александра Лукашенко Президенту Танзании с приглашением в Минск. На встрече с премьер-министром Мвигулу Нчембой подчеркнуто: потенциал отношений должен работать на конкретные результаты.

От торговли до биотехнологий – Беларусь и Танзания переходят к запуску конкретных экономических проектов-2

Определены приоритеты, профильным ведомствам дан старт к взаимодействию. Премьер-министр пригласил белорусского коллегу Александра Турчина посетить его страну. В МИД обсуждали создание совместной торговой комиссии и продвижение проектов по механизации сельского хозяйства, продовольственной безопасности, образовательным программам, поставкам удобрений и развитию логистики, с акцентом на грузовые авиаперевозки и порты.

Беларусь готова расширять гранты и прием студентов. В животноводстве – интерес Танзании к белорусским технологиям селекции, ветеринарным вакцинам, кормам и биотехнологиям. Обсужден визит делегации на «Белагро-2026». Итог дня – пакет меморандумов между деловыми структурами двух стран, который должен укрепить контакты и ускорить реализацию совместных проектов. Официальный визит продолжается.

# Международное сотрудничество # Макcим Рыженков

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