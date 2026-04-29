От торговли до биотехнологий – Беларусь и Танзания переходят к запуску конкретных экономических проектов

Ускорять сотрудничество в торговле, логистике, образовании, сельском хозяйстве и биотехнологиях. Беларусь и Танзания переходят от политического диалога к запуску конкретных экономических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договоренности первого дня визита министра иностранных дел Максима Рыженкова уже получили поручения к немедленной реализации.

Наша сторона передала послание Александра Лукашенко Президенту Танзании с приглашением в Минск. На встрече с премьер-министром Мвигулу Нчембой подчеркнуто: потенциал отношений должен работать на конкретные результаты.