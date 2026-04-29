В Совете Республики проходит выставочный проект «Две страны – одно государство. Союзное». Он приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России и 30-летию Договора об образовании Сообщества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозицию подготовили представительство Постоянного Комитета Союзного государства в Минске и БЕЛТА. На 50-ти фотопланшетах – около 200 снимков.
Они показывают ключевые события в развитии Союзного государства. В центре – встречи лидеров Беларуси и России, которые подчеркивают союзный характер отношений и высокий уровень доверия. На выставке – кадры с крупных совместных проектов: Форум регионов, «ИННОПРОМ.Беларусь», «Поезд Памяти», Молодежный форум, учения «Запад-2025».
Отдельный блок посвящен программам, финансируемым из бюджета Союзного государства: космическим разработкам, созданию Ржевского мемориала, реконструкции Брестской крепости, музеефикации комплекса «Буйничское поле». Показаны и социальные инициативы – концерты, фестивали, спортивные встречи, образовательные проекты и экологические слеты. На фотопланшетах также мероприятия с участием Постоянного Комитета: Минская книжная выставка, День письменности, презентации книг.