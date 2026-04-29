В Совете Республики проходит выставочный проект «Две страны – одно государство. Союзное». Он приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России и 30-летию Договора об образовании Сообщества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозицию подготовили представительство Постоянного Комитета Союзного государства в Минске и БЕЛТА. На 50-ти фотопланшетах – около 200 снимков.