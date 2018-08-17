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В Минске 18-19 августа ограничат движение по проспекту Победителей

17 августа 2018 06:59
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Новости Беларуси. Движение по проспекту Победителей в Минске в эти выходные ограничат на время шоссейной велогонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 18-19 августа ограничат движение по проспекту Победителей-1

Столица принимает международные соревнования «Гран-при Минска» и «Кубок Минска». Движение пассажирского транспорта 18 августа приостановят от Дворца спорта и со стороны Ждановичей. Изменения ожидают и район Заславского водохранилища. Будьте внимательны и учитывайте изменения в работе автобусных маршрутов.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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