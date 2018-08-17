В Минске 18-19 августа ограничат движение по проспекту Победителей

Новости Беларуси. Движение по проспекту Победителей в Минске в эти выходные ограничат на время шоссейной велогонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение по проспекту Победителей в Минске в эти выходные ограничат на время шоссейной велогонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столица принимает международные соревнования «Гран-при Минска» и «Кубок Минска». Движение пассажирского транспорта 18 августа приостановят от Дворца спорта и со стороны Ждановичей. Изменения ожидают и район Заславского водохранилища. Будьте внимательны и учитывайте изменения в работе автобусных маршрутов.