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Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска

16 августа 2018 21:00
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Новости Беларуси. Подвиг, который и сегодня остается примером сплоченности и отваги. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из Курска – места, где произошла одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска-1

Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска-3

В сражении на Курской дуге, которое длилось 50 дней, участвовали более 4 миллионов человек.

Свой вклад в Великую Победу внесли и белорусы. После кровопролитных боев 43-го за отвагу и мужество около 40 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза.

Церемония по закладке капсулы началась с памятной литургии. Она собрала представители всех конфессий. Параллельно был организован видеомост «Минск-Курск». Он позволил россиянам следить за происходящим в онлайн-режиме.

Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска-6

Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси:
Надо отметить, что и куряне, наши коллеги, и белорусская сторона, и наши ветераны, которые сегодня присутствуют, сделали большую работу. Музей Великой Отечественной войны нам помог организовать это действо. То есть это будет знаковое событие – увековечивание памяти тех солдат, тех наших граждан великого Советского Союза той Победе, той страшной войне.

Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска-9

Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска-11

Отметим, торжественное мероприятие было приурочено к 75-летию Победы в Курской битве. Юбилейную дату отметят 23 августа.

Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска-14

Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска-16

# Беларусь помнит # общество # Сергей Попков # Фотофакт

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