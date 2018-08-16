Увековечили память солдат. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землёй из Курска

Новости Беларуси. Подвиг, который и сегодня остается примером сплоченности и отваги. В крипту минского Храма в честь Всех Святых заложили капсулу с землей из Курска – места, где произошла одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сражении на Курской дуге, которое длилось 50 дней, участвовали более 4 миллионов человек.

Свой вклад в Великую Победу внесли и белорусы. После кровопролитных боев 43-го за отвагу и мужество около 40 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза.

Церемония по закладке капсулы началась с памятной литургии. Она собрала представители всех конфессий. Параллельно был организован видеомост «Минск-Курск». Он позволил россиянам следить за происходящим в онлайн-режиме.