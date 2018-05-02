Путёвки в студотряды торжественно вручат на площади Государственного флага 2 мая

Новости Беларуси. Трудовой семестр-2018. Путевки в студотряды вручат 2 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония пройдет на площади Государственного флага.

Здесь соберутся более тысячи молодых людей из всех регионов Беларуси. В 2018 году третий трудовой семестр пройдет под эгидой 55-летия движения белорусских студотрядов.

Важной частью праздника станет республиканская молодежная акция «Молодость. Традиции. Будущее». Старт ей дадут 3 мая на «Линии Сталина». Здесь молодежь заложит яблоневый сад «Цветы Великой Победы».

Добавим, в места дислокаций первые отряды отправятся в конце мая. Массово к работе молодые люди приступят по окончанию летней сессии. В 2018 году студенты будут трудиться не только на белорусских стройках. Формируются отряды для работы в России и Польше.