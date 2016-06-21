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В Минск прибыли делегаты Витебской области: «Хотелось бы услышать, как будет развиваться экономика»

21 июня 2016 13:14
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Новости Беларуси.  Как известно, ключевой задачей будущего пятилетия определено создание в Беларуси принципиально новых производств, выпускающих экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию и формирование нового облика  экономики. И такие идеи поддерживают регионы страны. Делегаты практически всех областей уже находятся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Вилюго, председатель Сенненского районного Совета депутатов:
Хотелось бы услышать (и наверное услышим) на ближайшую пятилетку, как будет развиваться экономика. Наш Сеннинский район – это аграрный район.  Нас беспокоит развитие сельского хозяйства, развитие малых городов, деревень, агрогородков. Ждем нового и хорошего.

Владимир Шитько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Каждое Всебелорусское народное собрание – оно определяет веху в жизни страны. Каждая программа на пятилетку несет в себе что-то новое, какие-то коренные изменения. Шаг вперед сделан очень значительный. И после этого собрания мы ожидаем, что республика и дальше пойдет вперед.

# общество # Владимир Шитько # Пяты Усебеларускі народны сход # Михаил Вилюго

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