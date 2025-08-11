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За 7 месяцев 2025-го за пределы Беларуси выдворено почти 3 тыс. иностранцев и лиц без гражданства

11 августа 2025 07:36
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Почти 3 тысячи иностранцев и лиц без гражданства выдворено за пределы Беларуси за семь месяцев года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О раскрытии новой схемы нелегальной миграции рассказали в Министерстве внутренних дел.

За 7 месяцев 2025-го за пределы Беларуси выдворено почти 3 тыс. иностранцев и лиц без гражданства-2

При силовой поддержке отрядов специального назначения внутренних войск МВД в столице задержаны ранее судимые супруги, а также 70 клиентов организованного ими бизнеса.

За 7 месяцев 2025-го за пределы Беларуси выдворено почти 3 тыс. иностранцев и лиц без гражданства-4

Анатолий Лопатин, начальник отдела управления по Минской области ГУБОПиК МВД Беларуси:
Во взаимодействии с отделами по гражданству и миграции Заводского РОВД города Минска и Дзержинского РОВД установлено, что 43-летняя женщина и 44-летний мужчина с мая по июль текущего года оказывали помощь гражданам третьих стран в незаконном въезде и пребывании на территории Беларуси. За свои услуги они получали денежное вознаграждение от 50 до 100 долларов от каждого нелегала.

Иностранцы использовали территорию Беларуси для временного проживания и нелегального трудоустройства, впоследствии собирались перебраться в государства ЕС. Теперь они будут депортированы. Уголовное дело возбуждено следователями за организацию незаконной миграции. Фигуранты находятся в ИВС, им грозит до семи лет лишения свободы. Устанавливаются все участники противоправной деятельности.

# МВД Беларуси

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