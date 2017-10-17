Новости Беларуси. Укрепление межрелигиозных связей и финансовая помощь онкобольным детям. В Минск из Сардинии прибыла делегация священнослужителей и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детскому благотворительному социально-реабилитационному центру они передадут около 5 тысяч евро. Примечательно, что деньги были собраны детским ансамблем танца «Ровесник», который выступил на острове этим летом в рамках года белорусской культуры на Сардинии.

Джузеппе Карбони, почетный консул Республики Беларусь на Сардинии:

Мы хотим развивать межрелигиозные отношения и диалог, потому что это действительно уже так на Сардинии, где католики помогают православным, дают церковь, где они могут молиться и служить. Этот диалог можно еще углубить благодаря этой миссии.