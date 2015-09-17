В Министерстве труда и соцзащиты обсудили вопросы занятости белорусов, которые по разным причинам остались без работы

Новости Беларуси. «Лицензия» на трудоустройство. В Министерстве труда и соцзащиты обсудили вопросы занятости граждан, которые по разным причинам остались без работы.

По словам специалистов, сегодня в Беларуси у каждого неработающего жителя, независимо от возраста и физических особенностей, есть реальная возможность бесплатно получить необходимые профессиональные знания и навыки для того, чтобы найти новое рабочее место. Речь идет о профессиональной подготовке и переподготовке, которые сегодня в стране ведутся более чем по 120 специальностям. В том числе и по самым востребованным на рынке труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Лисейчиков, ректор ГУО «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»:

Если вести разговор о переподготовке по рабочим профессиям и служащих, то это прежде всего секретарь-делопроизводитель, это оператор персональных электронных вычислительных машин со знанием 1С программы бухгалтерия. То, что касается переподготовки специалистов на базе высшего, среднеспециального образования, то у нас на сегодняшний день пользуются популярностью такие специальности, как психолог, управление персоналом.