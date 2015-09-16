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Визовые центры по всей Беларуси приостановили работу

16 сентября 2015 17:33
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Новости Беларуси. Визовые центры по всей стране приостановили работу. Они оказались не готовы к изменениям в белорусском законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 16 сентября, вступило в силу постановление Нацбанка, которое регламентирует расчёты в иностранной валюте.

Сейчас доллары и евро за оказанные услуги могут принимать только дипломатические и иные официальные представительства зарубежных государств в Беларуси. Визовые центры таковыми не являются. Теперь они согласовывают с посольствами своих стран порядок оплаты консульского сбора. 

Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей – пресс-секретарь Национального банка Республики Беларусь:
Белорусский рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Беларусь. Это означает, что визовые центры и раньше, до вступления в силу постановления Правления Национального банка №515, должны были предусматривать возможность оплаты за визы как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях. Если бы этот подход соблюдался, никаких сложностей с переходом к новым правилам работы ни у кого не возникло бы. 

# общество # Шенгенская виза

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