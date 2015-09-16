Развитие агрогородков в Беларуси: путь длинною в 10 лет

Новости Беларуси. Агрогородок как эпицентр жизни. Обустроенный быт и достойный заработок – в 2005 году, когда принимали Госпрограмму возрождения и развития села, эти задачи ставили во главу угла. Что изменилось с тех пор? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ искала ответ на этот вопрос в агрогородке Ленино Горецкого района.
Сергей Никитенко на мехдвор сельхозпредприятия «Ленино» своего 13-летнего сына Михаила привел неслучайно. Знакомство с техникой у теперь уже опытного механизатора началось примерно в таком же возрасте.
Сергей Никитенко, механизатор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:
Начинали мы с дедом, он меня еще на гусеничном тракторе учил. По сравнению с теперешней белорусской техникой – это небо и земля.
Сейчас наоборот – в Ленино приезжают по распределению и здесь остаются. Руслан и Марина Шардыко, признаются, ехали сюда с тревогой: что 20-летним делать в деревне? Но сомнения рассеялись быстро – молодой семье дали хороший дом со всеми удобствами. Руслан устроился агрономом, а Марина экономистом. Сроки отработки ужа позади, но молодая семья уезжать из уже родной деревни даже не помышляет.
Руслан Шардыко агроном-химик коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:
Зачем куда-то ехать в неизвестность, если все это есть в нашем поселке.
Марина Шардыко, экономист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:
Многие говорят, что в деревне нечего делать. Это не так – есть куда сходить и время провести очень даже не плохо.
Сейчас на месте некогда пустынном и бездорожном красуются целые улицы современных коттеджей – 75 домов. Все они построены по госпрограмме и все уже обжиты. Прямо в центре агрогородка построили и сельскую амбулаторию.
Мария Новикова, житель агрогородка Ленино:
Раньше у нас была больница, стационар. Когда ее закрыли, все думали, как мы без нее. Оказывается, ничего страшного. Теперь у нас прекрасная поликлиника. Есть врач общей терапии, есть зубной врач.
Юрий Строк, врач общей практики Ленинской сельской врачебной амбулатории:
Если условия будут такие, как здесь, то люди будут оставаться. А раз люди останутся, то будет и деревня жить, будет подниматься и сельское хозяйство. Перспектива сельскому хозяйству будет.
К слову, далеко не каждый агрогородок может похвастаться школой искусств. А в Ленино ее ученики – регуляторные победители и призеры международных конкурсов и выставок.
Ксения Свириденко, ученица школы искусств агрогородка Ленино:
Я хожу на лепку, рисование и соломку.
Роман Баранов, ученик школы искусств агрогородка Ленино:
У нас замечательная школа, много разных кружков. И нам не надо ездить в город, чтобы занимать эти призовые места.
В Ленино в ближайших планах – реконструкция местного свинокомплекса и строительство новой мехмастерской. А это, не сомневаются Марина и Руслан Шардыко, уже даст уверенность не только в дне сегодняшнем, но и стабильное будущее.
Марина Шардыко, экономист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:
Все для счастья есть, осталось только нам детишек родить.