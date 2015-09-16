Развитие агрогородков в Беларуси: путь длинною в 10 лет

Новости Беларуси. Агрогородок как эпицентр жизни. Обустроенный быт и достойный заработок – в 2005 году, когда принимали Госпрограмму возрождения и развития села, эти задачи ставили во главу угла. Что изменилось с тех пор? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ искала ответ на этот вопрос в агрогородке Ленино Горецкого района.

Сергей Никитенко на мехдвор сельхозпредприятия «Ленино» своего 13-летнего сына Михаила привел неслучайно. Знакомство с техникой у теперь уже опытного механизатора началось примерно в таком же возрасте.

Сергей Никитенко, механизатор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:

Начинали мы с дедом, он меня еще на гусеничном тракторе учил. По сравнению с теперешней белорусской техникой – это небо и земля.

Сейчас наоборот – в Ленино приезжают по распределению и здесь остаются. Руслан и Марина Шардыко, признаются, ехали сюда с тревогой: что 20-летним делать в деревне? Но сомнения рассеялись быстро – молодой семье дали хороший дом со всеми удобствами. Руслан устроился агрономом, а Марина экономистом. Сроки отработки ужа позади, но молодая семья уезжать из уже родной деревни даже не помышляет.

Руслан Шардыко агроном-химик коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:

Зачем куда-то ехать в неизвестность, если все это есть в нашем поселке.

Марина Шардыко, экономист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:

Многие говорят, что в деревне нечего делать. Это не так – есть куда сходить и время провести очень даже не плохо.

Сейчас на месте некогда пустынном и бездорожном красуются целые улицы современных коттеджей – 75 домов. Все они построены по госпрограмме и все уже обжиты. Прямо в центре агрогородка построили и сельскую амбулаторию.

Мария Новикова, житель агрогородка Ленино:

Раньше у нас была больница, стационар. Когда ее закрыли, все думали, как мы без нее. Оказывается, ничего страшного. Теперь у нас прекрасная поликлиника. Есть врач общей терапии, есть зубной врач.

Юрий Строк, врач общей практики Ленинской сельской врачебной амбулатории:

Если условия будут такие, как здесь, то люди будут оставаться. А раз люди останутся, то будет и деревня жить, будет подниматься и сельское хозяйство. Перспектива сельскому хозяйству будет.

К слову, далеко не каждый агрогородок может похвастаться школой искусств. А в Ленино ее ученики – регуляторные победители и призеры международных конкурсов и выставок.

Ксения Свириденко, ученица школы искусств агрогородка Ленино:

Я хожу на лепку, рисование и соломку.

Роман Баранов, ученик школы искусств агрогородка Ленино:

У нас замечательная школа, много разных кружков. И нам не надо ездить в город, чтобы занимать эти призовые места.

В Ленино в ближайших планах – реконструкция местного свинокомплекса и строительство новой мехмастерской. А это, не сомневаются Марина и Руслан Шардыко, уже даст уверенность не только в дне сегодняшнем, но и стабильное будущее.

Марина Шардыко, экономист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Племзавод Ленино»:

Все для счастья есть, осталось только нам детишек родить.