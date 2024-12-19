Крутой о марафоне «Наши дети»: количество вовлечённых людей в этот проект растёт с каждым годом

Поздравления с наступающими праздниками нашим детям звучат в самых разных уголках страны. 19 декабря в Белыничской специальной школе-интернате, где обучаются больше сотни ребят, среди которых дети-инвалиды и сироты, также встречали праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодняя сказка в школе – это долгожданное событие, подготовка к которому была наполнена приятными хлопотами: наряжали елку, готовили костюмы, пекли для гостей пряники, а старшеклассники стали участниками театрализованного представления.

В мир чудес окунулись не только дети, но и взрослые. В гости к ребятам приехало руководство Могилевского облисполкома, а также глава Администрации Президента.

– Нам нравится выступать, мы репетировали где-то месяц, нам подбирали костюмы. – Наши малыши верят в сказку.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: Здорово, что количество вовлеченных неравнодушных людей в этот проект растет с каждым годом. И сейчас масштаб, конечно, поражает. И задача, которую однажды поставил Президент: дойти до каждого буквально ребенка. Безусловно, изначально марафон был ориентирован на деток, находящихся в сложном жизненном положении. Потом добавились детки одаренные, это наши чемпионы, победители различных олимпиад, призеры конкурсов. Но теперь это все детки нашей страны.

Добрая сказка, песни, танцы хороводы и, конечно, подарки, которые просто не умещаются под елку. От Администрации Президента школе вручили мультиборд, современную технику для кухни и трактор, который станет надежным помощником на большом пришкольном огороде. На грядках ребята с педагогами выращивают разные овощи, а собирать богатый урожай помогают пограничники.

Александр Мамченко, директор Белыничской специальной школы-интерната:

Кроме этого, мы берем еще от райисполкома участок для выращивания картофеля, полтора гектара. Трактор будет для этого, полтора гектара мы выращиваем. В этом году 18 тонн картофеля мы накопали.

Чудеса здесь случаются не только под Новый год. Еще пять лет назад в Белыничской школе-интернате было полсотни детей-сирот, больше половины из них за это время обрели новые семьи.