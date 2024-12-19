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Крутой о марафоне «Наши дети»: количество вовлечённых людей в этот проект растёт с каждым годом

19 декабря 2024 13:43
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Поздравления с наступающими праздниками нашим детям звучат в самых разных уголках страны. 19 декабря в Белыничской специальной школе-интернате, где обучаются больше сотни ребят, среди которых дети-инвалиды и сироты, также встречали праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крутой о марафоне «Наши дети»: количество вовлечённых людей в этот проект растёт с каждым годом-2

Новогодняя сказка в школе – это долгожданное событие, подготовка к которому была наполнена приятными хлопотами: наряжали елку, готовили костюмы, пекли для гостей пряники, а старшеклассники стали участниками театрализованного представления.

Крутой о марафоне «Наши дети»: количество вовлечённых людей в этот проект растёт с каждым годом-4

– Нам нравится выступать, мы репетировали где-то месяц, нам подбирали костюмы.
Наши малыши верят в сказку.

В мир чудес окунулись не только дети, но и взрослые. В гости к ребятам приехало руководство Могилевского облисполкома, а также глава Администрации Президента.

Крутой о марафоне «Наши дети»: количество вовлечённых людей в этот проект растёт с каждым годом-6

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Здорово, что количество вовлеченных неравнодушных людей в этот проект растет с каждым годом. И сейчас масштаб, конечно, поражает. И задача, которую однажды поставил Президент: дойти до каждого буквально ребенка. Безусловно, изначально марафон был ориентирован на деток, находящихся в сложном жизненном положении. Потом добавились детки одаренные, это наши чемпионы, победители различных олимпиад, призеры конкурсов. Но теперь это все детки нашей страны.

Крутой о марафоне «Наши дети»: количество вовлечённых людей в этот проект растёт с каждым годом-8

Добрая сказка, песни, танцы хороводы и, конечно, подарки, которые просто не умещаются под елку. От Администрации Президента школе вручили мультиборд, современную технику для кухни и трактор, который станет надежным помощником на большом пришкольном огороде. На грядках ребята с педагогами выращивают разные овощи, а собирать богатый урожай помогают пограничники.

Крутой о марафоне «Наши дети»: количество вовлечённых людей в этот проект растёт с каждым годом-10

Александр Мамченко, директор Белыничской специальной школы-интерната:
Кроме этого, мы берем еще от райисполкома участок для выращивания картофеля, полтора гектара. Трактор будет для этого, полтора гектара мы выращиваем. В этом году 18 тонн картофеля мы накопали.

Чудеса здесь случаются не только под Новый год. Еще пять лет назад в Белыничской школе-интернате было полсотни детей-сирот, больше половины из них за это время обрели новые семьи.

# Государственная политика # Дмитрий Крутой # Александр Мамченко

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