Снижение безработицы! Госпрограмма «Сбалансированный рынок труда» утверждена в Беларуси

Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, теперь показатель составляет всего 2,4 %. Дальнейшее обеспечение эффективной занятости населения и удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах регламентирует госпрограмма «Сбалансированный рынок труда», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ определяет, что уровень обеспеченности кадрами достигнет 97 %. Для этого задействуют и ресурс миграции. За пятилетку в Беларуси появятся не менее 50 тысяч дополнительных специалистов. На финансирование программы выделено почти 290 миллионов рублей.

Максим Флоринский, начальник главного управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В государственной программе предусмотрены мероприятия, направленные на быстрый вход на рынок труда за счет пересмотра квалификационных требований, направление на обучение, сокращение сроков обучения, а также на цифровизацию бизнес-процессов для подбора нанимателей необходимых работников. Кроме того, мы не забываем о наших безработных и тех гражданах, которые сегодня имеют дополнительные гарантии в области содействия занятости. В них предусмотрены активные меры политики занятости, в том числе обучение, направление на временные работы, подбор подходящего места работы.

Напомним, в принятой на Всебелорусском народном собрании Программе социально-экономического развития до 2030 года – одной из ключевых целей – определен рост благосостояния граждан и снижением безработицы.