В Минске усилят контроль за безопасностью во время новогодних и рождественских праздников

В преддверии новогодних праздников правоохранители усилят меры безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействуют республиканскую систему мониторинга. Под особым вниманием милиции места массового скопления людей. Патрульные наряды будут дежурить возле торговых центров, новогодних ярмарок и в других местах проведения праздничных мероприятий.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Рекомендуем всем гражданам пребывать заблаговременно к местам проведения праздничных мероприятий. Напоминаем, что в случае обнаружения бесхозных предметов, подозрительных граждан, необходимо сообщать об этом ближайшему наряду милиции или по телефону 102.

На концертных и праздничных площадках сотрудники МВД организуют контрольно-пропускные пункты с досмотром граждан и их вещей. Все новогодние локации и прилегающие территории предварительно проверят на соответствие требованиям безопасности.