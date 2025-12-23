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В Минске усилят контроль за безопасностью во время новогодних и рождественских праздников

23 декабря 2025 07:01
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В преддверии новогодних праздников правоохранители усилят меры безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске усилят контроль за безопасностью во время новогодних и рождественских праздников-2

Задействуют республиканскую систему мониторинга. Под особым вниманием милиции места массового скопления людей. Патрульные наряды будут дежурить возле торговых центров, новогодних ярмарок и в других местах проведения праздничных мероприятий. 

В Минске усилят контроль за безопасностью во время новогодних и рождественских праздников-4

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Рекомендуем всем гражданам пребывать заблаговременно к местам проведения праздничных мероприятий. Напоминаем, что в случае обнаружения бесхозных предметов, подозрительных граждан, необходимо сообщать об этом ближайшему наряду милиции или по телефону 102.

На концертных и праздничных площадках сотрудники МВД организуют контрольно-пропускные пункты с досмотром граждан и их вещей. Все новогодние локации и прилегающие территории предварительно проверят на соответствие требованиям безопасности.

# МВД Беларуси # Праздники # Новый год

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