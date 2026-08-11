В Солигорском колледже создают креативный хаб «Атмосфера»

Пространство поделят на зоны для учебы и отдыха – предусмотрены места с техникой, настольные игры, а также оборудование для записи подкастов: звуковая панель и студийные микрофоны. Здесь будут проводить творческие вечера, встречи и заседания актива.

Татьяна Проходская, директор Солигорского государственного колледжа:

Помимо того, что мы даем профессиональные знания, профессиональные какие-то навыки, естественно, нужно отдельно особое внимание уделять именно организации их досуга. Мы надеемся, что данное пространство наших ребят еще больше сплотит, у них появятся какие-то новые творческие идеи, которые в дальнейшем приведут к развитию нашего учреждения образования. Я думаю, что к Дню учителя – профессиональному празднику как наших опытных педагогов, так и подрастающих коллег, – мы все‑таки откроем это креативное пространство.

Завершается модернизация общежития: обновлен холл на первом этаже, в жилых комнатах выполнен косметический ремонт.