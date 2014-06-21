В месте начала белорусской наступательной операции «Багратион» 21 июня открыли мемориальный комплекс

Новости Беларуси. Ровно 70 лет назад началась белорусская наступательная операция, получившая название «Багратион». Одна из самых крупных во Второй мировой войне кампания продлилась чуть более двух месяцев. За это время была освобождена Беларусь, часть Польши и Прибалтики. 21 июня, в честь этой крупной победной операции, в месте, где начиналось наступление, открыли новый мемориальный комплекс.

Это сегодня здесь колосится рожь, а 70 лет назад на этих местах были непроходимые болота. Именно за ними планировали укрыться стратеги вермахта. Установку, что болота эти непроходимы, опровергли ценой многих жизней советские солдаты.

Обойти болотами хорошо укрепленные позиции вермахта – задача, решить которую предстояло в кратчайшие сроки. После тщательной артподготовки при поддержке авиации советские пехотинцы начали наступление.

Сколько однополчан осталось в живых в той бойне, Лев Яковлевич не знает и сегодня: солдат был ранен уже спустя два часа после начала операции «Багратион».

Лев Климович, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда раненый лежал, ко мне комиссар подполз, я его перевязал и сказал бежать. А сам 6 часов еще на поле боя пролежал.

За два месяца операции «Багратион» было ранено 600 тысяч советских солдат, а еще 180 тысяч положили свои жизни на алтарь победы.

Алексей Владимирович отлично помнит, как освобождали их деревню.

Алексей Русинович, краевед:

Яны загінулі ў гэтым балоце, яны былі не пахаваныя. Ужо пазней іх звозілі. Дзе звозілі, а дзе яны так засталіся.

По болотам удалось успешно осуществить наступление не только пехоте. Прошли и танки, и артиллерия. Такого враг просто не ожидал.

Алексей Русинович, краевед:

Масцілі гэтыя грэблі ў некалькі накатаў, каб танкі маглі прайсці. Затым і артылерыя праходзіла.

С тактической точки зрения, операция «Багратион» не имела аналогов. Свежие и неординарные решения полководцев предопределили успех военной кампании.

Павел Жданович, историк:

Белорусская наступательная операция, которая получила кодовое название «Багратион», является одной из самых крупнейших операций не только в период Великой Отечественной войны, но и вообще в целом в период Второй мировой войны.

Спустя ровно 70 лет на месте, где начиналось победоносное наступление, решено создать целый мемориальный комплекс.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мы кланяемся памяти тех солдат и офицеров, которые положили свои жизни во время этой операции.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Это памятник грандиознейшей победы на территории Республики Беларусь. Памятник, мне кажется, получился просто роскошный.

В будущем здесь планируется строительство музея, часовни и даже гостиничного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.